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Память IRDM PRO DDR4 способна работать на частоте до 4000 МГц

23 декабря 2020 г., 17:25
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Компания GOODRAM расширила ассортимент серии IRDM PRO DDR4 модулями, которые способны работать на частоте до 4000 МГц, поддерживают тайминги 18-22-22 при напряжении 1,4 В, и представлены в вариантах емкостью до 8 Гб для одноканальных и 16 Гб для двухканальных наборов.

Сообщается, что вскоре появятся варианты большей емкости, и 4000 МГц не останется максимальной частотой для линейки IRDM PRO.

С выходом новых устройств была внедрена новая цветовая схема для линейки IRDM. Модули цвета Hollow White (чисто белый) оснащены такими же радиаторами, что и модули классического для IRDM PRO цвета Pitch Black. Однако в белой версии логотип линейки не красный, а серебристый. Кроме того, были использованы печатные платы белого цвета, что призвано подчеркнуть уникальность дизайна IRDM PRO. Новые модули IRDM PRO Hollow White, выпускаемые и в версии 3600 МГц, также сочетаются с компьютерными компонентами других производителей, которые все чаще можно встретить в белом цвете.

Отметим, что все модули памяти GOODRAM и IRDM обеспечиваются пожизненной гарантией.

В украинских розничных сетях и интернет-магазинах IRDM PRO DDR4 Hollow White появится во второй половине января.

   
Примерная стоимость IRDM   PRO HOLLOW WHITE   
Спецификация    Цена,
USD   
   
8GB   3600MHz CL17 SR DIMM   		    
50   
   
16GB   3600MHz CL17 DR DIMM   		    
90   
   
2x8GB   KIT 3600MHz CL17 SR DIMM   		    
95   
   
2x16GB   KIT 3600MHz CL17 DR DIMM   		    
175   

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