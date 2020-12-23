Память IRDM PRO DDR4 способна работать на частоте до 4000 МГц

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Компания GOODRAM расширила ассортимент серии IRDM PRO DDR4 модулями, которые способны работать на частоте до 4000 МГц, поддерживают тайминги 18-22-22 при напряжении 1,4 В, и представлены в вариантах емкостью до 8 Гб для одноканальных и 16 Гб для двухканальных наборов.
Сообщается, что вскоре появятся варианты большей емкости, и 4000 МГц не останется максимальной частотой для линейки IRDM PRO.
С выходом новых устройств была внедрена новая цветовая схема для линейки IRDM. Модули цвета Hollow White (чисто белый) оснащены такими же радиаторами, что и модули классического для IRDM PRO цвета Pitch Black. Однако в белой версии логотип линейки не красный, а серебристый. Кроме того, были использованы печатные платы белого цвета, что призвано подчеркнуть уникальность дизайна IRDM PRO. Новые модули IRDM PRO Hollow White, выпускаемые и в версии 3600 МГц, также сочетаются с компьютерными компонентами других производителей, которые все чаще можно встретить в белом цвете.
Отметим, что все модули памяти GOODRAM и IRDM обеспечиваются пожизненной гарантией.
В украинских розничных сетях и интернет-магазинах IRDM PRO DDR4 Hollow White появится во второй половине января.
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Примерная стоимость IRDM PRO HOLLOW WHITE
|Спецификация
|Цена,
USD
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8GB 3600MHz CL17 SR DIMM
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50
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16GB 3600MHz CL17 DR DIMM
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90
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2x8GB KIT 3600MHz CL17 SR DIMM
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95
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2x16GB KIT 3600MHz CL17 DR DIMM
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175
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