Память IRDM PRO DDR4 способна работать на частоте до 4000 МГц

23 декабря 2020 г., 17:25

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Компания GOODRAM расширила ассортимент серии IRDM PRO DDR4 модулями, которые способны работать на частоте до 4000 МГц, поддерживают тайминги 18-22-22 при напряжении 1,4 В, и представлены в вариантах емкостью до 8 Гб для одноканальных и 16 Гб для двухканальных наборов.

Сообщается, что вскоре появятся варианты большей емкости, и 4000 МГц не останется максимальной частотой для линейки IRDM PRO.

С выходом новых устройств была внедрена новая цветовая схема для линейки IRDM. Модули цвета Hollow White (чисто белый) оснащены такими же радиаторами, что и модули классического для IRDM PRO цвета Pitch Black. Однако в белой версии логотип линейки не красный, а серебристый. Кроме того, были использованы печатные платы белого цвета, что призвано подчеркнуть уникальность дизайна IRDM PRO. Новые модули IRDM PRO Hollow White, выпускаемые и в версии 3600 МГц, также сочетаются с компьютерными компонентами других производителей, которые все чаще можно встретить в белом цвете.

Отметим, что все модули памяти GOODRAM и IRDM обеспечиваются пожизненной гарантией.

В украинских розничных сетях и интернет-магазинах IRDM PRO DDR4 Hollow White появится во второй половине января.



Примерная стоимость IRDM PRO HOLLOW WHITE Спецификация Цена,

USD

8GB 3600MHz CL17 SR DIMM

50

16GB 3600MHz CL17 DR DIMM

90

2x8GB KIT 3600MHz CL17 SR DIMM

95

2x16GB KIT 3600MHz CL17 DR DIMM

175

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