Palo Alto купує Protect AI за понад 500 млн дол.

29 апреля 2025 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Palo Alto Networks оголосила про придбання стартапу Protect AI, який спеціалізується на безпеці систем штучного інтелекту.

Сума угоди на оголошується, але за даними деяких джерел, сума перевищила 500 мільйонів доларів.

Закриття угоди очікується до листопада цього року.

Компанію Protect AI було засновано у 2022 році командою колишніх керівників AWS, і стартап швидко зайняв нішу в галузі безпеки штучного інтелекту. Серед його найвідоміших рішень — платформа NB Defense для захисту ноутбуків даних (notebooks), а також система Radar, яка дозволяє виявляти вразливості у ланцюгах розробки та розгортання моделей АІ. Крім цього, Protect AI активно працювала над створенням відкритого проєкту MLSecOps, який допомагає компаніям інтегрувати практики безпеки у життєвий цикл створення АІ-продуктів.

Після поглинання Protect AI інтегрують у розвиток нової платформи Prisma AIRS, яку Palo Alto Networks презентувала одночасно з оголошенням угоди. Prisma AIRS націлена на автоматичне тестування штучного інтелекту перед розгортанням, фільтрацію запитів у реальному часі та запобігання атакам на агентів АІ через слабкі місця у підключених інструментах.

Разом з цим компанія анонсувала оновлення для інших своїх рішень. Prisma Access, захищений браузер на базі АІ, отримав нові можливості для виявлення фішингових атак і прихованих завантажень шкідливого ПЗ. Платформа Cortex XSIAM тепер забезпечує централізоване управління безпекою як для хмарних, так і для локальних активів підприємств.

У Palo Alto Networks підкреслили, що активний розвиток захисту штучного інтелекту стає пріоритетом компанії, оскільки масштаби використання АІ у бізнесі швидко зростають, що водночас відкриває нові вектори для кіберзагроз.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD