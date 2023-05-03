Падіння доходів 10 провідних розробників чипів зросло майже до 10%

3 мая 2023 г., 11:25

0

Tweet

У другому півріччі минулого року світова економіка зіткнулася з підвищеними інфляційними ризиками та коригуванням запасів у переробних галузях, що вплинуло на розробників чипів швидше, ніж на виробників напівпровідників, оскільки вони набагато чутливіші та швидше реагують на зміни на ринку. TrendForce повідомляє, що такі несприятливі фактори, як слабке загальне споживання, обмеження з боку Китаю, а також уповільнення корпоративних ІТ-витрат і попиту, вплинули на показники доходів 10 найбільших світових дизайн-центрів у IV кв. 2022 р. Це призвело до зниження квартального доходу на 9,2%, або приблизно на 33,96 млрд. доларів.

TrendForce прогнозує, що доходи цих 10 найбільших компаній продовжать знижуватися - хоча і з невеликим зближенням - в I кв. 2023 р. через постійні коригування запасів по всьому ланцюжку поставок, а також через те, що I кв. є традиційним міжсезонням для споживчого попиту. Попит залишатиметься слабким, попри запуск нових продуктів і поповнення запасів в ланцюжку поставок.

MediaTek найбільше постраждала від слабкого попиту на смартфони і корекції запасів серед топ-5 компаній

Більшість компаній-розробників зазнали падіння доходів у IV кв. 2022 р. через слабкий споживчий ринок та коригування запасів клієнтів. Доходи Qualcomm від смартфонів та Інтернету речей впали на 22,6% та 16,2% відповідно, в результаті чого виручка компанії скоротилася до 7,89 млрд дол. - на 20,3% кв/кв. Тим не менш, компанія знову вийшла на перше місце, а за нею слідує Broadcom з показником 7,1 млрд дол., що на 2,4% більше, ніж у попередньому кварталі. Зростання доходу Broadcom значною мірою можна пояснити підключенням до серверних сховищ даних, широкосмугового доступу та бездротових мереж, які компенсували вплив коригувань запасів.

Виторг NVIDIA в IV кв. 2022 р. досяг 5,93 млрд дол. - це на 2,7% менше, ніж у попередньому кварталі, що свідчить про невелике зближення з попередніми двома кварталами - в основному завдяки збільшенню продажів в ігровому та автомобільному секторах завдяки запуску високорівневих відеокарт серії RTX 40 і стабільному попиту в автопромі, що компенсувало зниження виторгу рішень для ЦОД і у секторі професійної візуалізації. Дохід AMD збільшився на 0,6% завдяки більш високим темпам впровадження процесорів EPYC в центрах обробки даних і придбанню компанії Xilinx, що допомогло розвинути бізнес FPGA і DPU, збільшивши загальний дохід до 5,6 млрд дол. MediaTek, чий основний дохід йде від чипів смартфонів та для споживчих товарів, зазнала найбільшого падіння доходу. Постраждали всі продуктові напрямки компанії, дохід від продажу смартфонів найбільше знизився - приблизно на 30%. Виторг MediaTek в четвертому кварталі склала лише 3,45 млрд дол. - на 26,2% менше, ніж у попередньому кварталі.

Novatek вдалося зробити значний стрибок у рейтингу, вона випередила Realtek і посіла сьому позицію. Виторг компанії в четвертому кварталі досягла 715 млн дол., що на 11,2% більше, ніж у попередньому кварталі, і це найвищий показник серед усіх провідних розробників мікросхем у четвертому кварталі минулого року. Ці останні квартальні прибутки поклали край тривалому зниженню доходів Novatek, змінивши тенденцію, яка зберігалася протягом чотирьох кварталів поспіль. Такий розвиток подій свідчить про те, що, хоча в IV кв. галузь виробництва панелей ініціювала коригування запасів у минулому кварталі, до кінця 2022 року рівень запасів досяг відносно нижчого рівня, і постачальники зараз перебувають у процесі поповнення запасів. Novatek отримав вигоду від поповнення запасів компонентів, пов’язаних з телевізорами, таких як TV SoC, Tcon і LDDI, при цьому дохід від SoC і драйверних ІС збільшився на 2,1% і 16,1% відповідно. На компанію Realtek, яка опустилася на восьму позицію, вплинули слабкий попит на ПК та ноутбуки, втрата замовлень на Ethernet та обмеження з боку Китаю, що призвело до приголомшливого, майже 30%-го квартального падіння доходу до 694 млн дол.

Варто зазначити, що на Apple, як основного клієнта Cirrus Logic, припадає понад 80% доходів компанії, а в піковий сезон - навіть 90%. Як результат, виторг Cirrus Logic зросла на 9,3% у IV кв. 2022 р., досягнувши 591 млн дол., в першу чергу завдяки випуску нових моделей iPhone. Однак це також означає, що на зростання або падіння доходів компанії значною мірою впливають коливання попиту на смартфони Apple. Ця тенденція стане особливо помітною в I кв. 2023 р., який традиційно є повільним сезоном для поставок смартфонів. Оскільки внесок від нових iPhone зменшується, дохід Cirrus Logic може зазнати ще більш суттєвого падіння. Нарешті, інші компанії, такі як Marvell, повідомили про дохід у IV кв. в розмірі 1,46 млрд дол. - на 4,8% менше порівняно з попереднім кварталом - головним чином через значне зниження доходів від додатків для серверів зберігання даних. З іншого боку, компанія Will Semiconductor отримала вигоду від попиту на деякі нові пристрої на базі Android, що призвело до зростання доходів на 2,7% кв/кв, або приблизно на 531 млн дол.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень