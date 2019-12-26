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Ожидаемый рост серверного рынка превысит 5%

26 декабря 2019 г., 14:42

После незначительного спада в нынешнем году аналитики из Digitimes Research ожидают по итогам 2020 г. роста глобальных поставок серверов на 5-6% «YoY». Как прогнозируется, уже в начале наступающего года брендовые вендоры сумеют отрегулировать имеющийся уровень собственных складских запасов до здорового уровня.

В 2019 г. поставки серверов для крупнейших американских операторов ЦОД Facebook и Amazon покажут сравнительно высокий рост. В выгодном положении здесь оказались Lenovo и Inspur, сумевшие заметно улучшить показатели в количественном выражении за счет доли попавшей под американские санкции Huawei. Ожидается, что в будущем году спрос со стороны дата-центров США сохранится.

Среди тайванских вендоров лучшими результатами в количественном выражении по итогам 2019 г. отчитаются Inventec и Foxconn.


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