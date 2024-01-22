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OVHcloud встановила мету на 2026 рік, акції підскочили

22 января 2024 г., 13:35
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Reuters повідомляє, що французький провайдер хмарних послуг OVHcloud встановив фінансові цілі на 2026 рік і заявив, що розраховує продовжувати отримувати вигоду від зростаючого ринку.

Компанія на своєму першому заході Investor Day заявила, що очікуваний середньозважений річний органічний дохід зросте від 11% до 13%, а EBITDA становитиме близько 39% у 2026 році.

Презентуючи свій стратегічний план, група заявила, що очікує значного зростання свого бізнесу у сфері публічної хмари протягом 2024-2026 років і дещо нижчого зростання у сфері приватної хмари порівняно з попередніми роками.

OVHcloud також прогнозує позитивний вільний грошовий потік у 2026 році.

Попри тимчасове уповільнення зростання хмарного ринку, викликане затримкою інвестицій і скороченням витрат з боку клієнтів, «зростання доходів OVHcloud в цей період було стійким порівняно з аналогами», - йдеться в заяві компанії.

Компанія заявила, що планує нарощувати та розвивати свою пропозицію суверенних і публічних хмарних сервісів, щоб задовольнити зростаючий попит з боку державного і медичного секторів.

За словами засновника компанії Октава Клаби (Octave Klaba), геополітична напруженість, яка підживлює потребу в послугах суверенних даних, і технологічні інновації, такі як штучний інтелект і квантові обчислення, «являють собою потужний попутний вітер» для групи.

OVHcloud додала, що продовжить суворий контроль витрат і скоротить одноразові інвестиції, такі як гіперстійкість, IPV4 або запаси, пов’язані з напруженістю в ланцюжку поставок.

Слід відзначити, що дохід компанії у 2023 фінансовому році, який завершився 31 серпня, склав 897 млн. євро що на 13,4% більше у попередньому році.

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