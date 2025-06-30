OVHcloud та Crayon розвиватимуть суверенну хмарну інфраструктуру в Європі

30 июня 2025 г., 11:45

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Компанія OVHcloud оголосила про стратегічне партнерство з Crayon, щоб прискорити розвиток суверенної хмарної інфраструктури в Європі.

Як заявили компанії, рішення буде орієнтоване на організації, які прагнуть контролювати свої дані відповідно до європейських норм і стандартів.

Спільна пропозиція дозволить клієнтам розгортати хмарні сервіси в понад 45 регіонах Європи, використовуючи апаратні та програмні рішення, які повністю відповідають критеріям цифрового суверенітету. OVHcloud зазначає, що апаратна платформа базується на серверах з процесорами AMD і Intel, а керується відкритим програмним забезпеченням.

Crayon надасть клієнтам підтримку з архітектури рішень, оптимізації витрат і міграції у хмару, включаючи сервіси генеративного АІ, які працюватимуть у рамках європейського регуляторного середовища. Партнери позиціонують ініціативу як альтернативу гіперскейлерам на кшталт AWS, Google Cloud і Microsoft Azure.

Запуск спільної ініціативи є відповіддю на зростаючий попит на локалізовані хмарні рішення в умовах загострення регуляторних вимог і геополітичної конкуренції у сфері технологій.

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