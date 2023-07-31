Отримайте грант від програми ЄС та уряду Німеччини EU4Business

31 июля 2023 г., 10:25

Мінцифри повідомило про запуск великої грантової програми для українських підприємців разом з Українським фондом стартапів. Ціль — допомогти малому й середньому бізнесу масштабуватися.

Загальний бюджет програми — 750 тисяч євро. 30 компаній, які відповідають критеріям та мають чіткий план використання гранту, отримають по 25 тисяч євро на розвиток бізнесу.

Можна подати заявку та отримати грант, якщо ви:

— розробляєте інноваційні продукти;

— маєте від 11 до 100 працівників та зареєстроване ТОВ;

— не ведете бізнес на тимчасово окупованих територіях;

— заробляєте не більше ніж 10 млн євро на рік;

— не маєте боргів.

«Продовжуємо будувати країну підприємців. Дякую нашим європейським партнерам з програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», підкреслив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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