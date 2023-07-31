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Отримайте грант від програми ЄС та уряду Німеччини EU4Business

31 июля 2023 г., 10:25
Мінцифри повідомило про запуск великої грантової програми для українських підприємців разом з Українським фондом стартапів. Ціль — допомогти малому й середньому бізнесу масштабуватися.
 
Загальний бюджет програми — 750 тисяч євро. 30 компаній, які відповідають критеріям та мають чіткий план використання гранту, отримають по 25 тисяч євро на розвиток бізнесу.
 
Можна подати заявку та отримати грант, якщо ви:
 
— розробляєте інноваційні продукти;
— маєте від 11 до 100 працівників та зареєстроване ТОВ;
— не ведете бізнес на тимчасово окупованих територіях;
— заробляєте не більше ніж 10 млн євро на рік;
— не маєте боргів.
 
Більше деталей на сайті Українського фонду стартапів. Встигніть подати заявку до 18:00, 25 серпня 2023 року.
 
«Продовжуємо будувати країну підприємців. Дякую нашим європейським партнерам з програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», підкреслив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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