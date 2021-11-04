Откуда растут ноги у «метавселенной» Facebook?

4 ноября 2021 г., 10:01

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В июне 2018 года директор Oculus Джейсон Рубин (Jason Rubin) отправил члену правления Facebook, Марку Андреессену (Marc Andreessen), письмо с темой «Метавселенная» («The Metaverse»). Этот документ трехлетней давности, который смогла раздобыть CNBC, заложил основу футуристических амбиций Meta, компании, которая до сих пор называлась Facebook.

Он появился в то время, когда Facebook столкнулась с тем, что интерес к VR ограничился нишей активных игроков. Четырьмя годами ранее компания поглотила Oculus, выложив за него 2 миллиарда долларов, но, несмотря на сотни миллионов инвестиций, вложенных в VR-контент с тех пор, активно использовали оборудование Oculus в июне 2018 г. лишь четверть миллиона заядлых геймеров. Средний потребитель, писал Рубин, предпочёл выждать, пока виртуальная реальность не приобретёт окончательный вид.

«Мы считаем, что правильный способ преодолеть безразличие потребителей к виртуальной реальности — это предоставить то, что они ждут и хотят от медиа-среды — МЕТАВСЕЛЕННУЮ», — об этом говорит самый первый слайд исторического 50-страничного документа, в котором изложена стратегия построения виртуального мира.

В значительной мере, видение Рубина образца 2018 года перекликается с часовым видео, которое в прошлый четверг опубликовал генеральный директор Meta, Марк Цукерберг. Однако, наиболее интересны различия, которые демонстрируют эволюцию представлений Facebook о путях развития технологий VR.

Прежде всего, Рубин считал крайне важным анонсировать метавселенную в полностью готовом и законченном виде: её релиз должен вызвать у аудитории «шок и трепет».

«Если предоставление Метавселенной, которую мы намерены построить, (грандиозностью замысла) не пугает нас до чёртиков, значит, это не та Метавселенная, которую мы должны строить, это не то, чего хотят клиенты, и, следовательно, это бессмысленно, — написал он. — Всё остальное, это Мини-вселенная».

«Если мы телеграфируем каждый шаг нашей дорожной карты, чтобы заполнить минутки регламента выступлений, конкуренция всегда будет на один шаг позади», — написал Рубин. «Давайте не будем этого делать. Давай подождем, когда у нас будет Метавселенная, достойная своего названия и в полностью законченном виде — Fait Accompli».

Цукерберг, напротив, решил выставить на суд публики сырые намётки прекрасного будущего. На них персонажи Метавселенной выглядят как герои анимаций Pixar, которые свой заслуженный урожай «шока и трепета» собрали уже несколько десятилетий назад.

Возможно, что Facebook был необходим этот преждевременный анонс, чтобы сменить тему и отвлечь общественность от непрерывного потока разрушительных для репутации компании публикаций, основанных на просочившихся документах от инсайдеров, повествующих о вызывающих зависимость продуктах социальных сетей Facebook.

Но, скорее, причина — в изменившемся взгляде Facebook на сотрудничество в области VR: компания больше не рассчитывает создать свой виртуальный мегаполис City в одиночку.

По мнению того раннего Рубина, на рынке было место только для одной Метавселенной. При этом, у Facebook есть все шансы оставить ни с чем основных конкурентов, таких как Google, Apple, Sony, HTC и Valve. Рубин утверждал, что Sony слишком сосредоточилась на PlayStation 5, у HTC недопонимание с потенциальными партнерами по оборудованию, а Valve, производитель Steam, отставала от Facebook по масштабам инвестиций в VR.

«Google и Apple по сути пока не существуют в виртуальной реальности, — говорится в документе. — Daydream — это не больше, чем шутка». (имеется в виду платформа виртуальной реальности, которую Google свернула годом позже)

«Давайте не будем помогать другим платформам привлекать и удерживать потребителей, — писал Рубин. — Давайте строить Метавселенную так, чтобы другие вообще не могли участвовать в бизнесе VR».

«Это еще один пример того, как прогрессировало наше мышление, — так в прошлую пятницу прокомментировал данный документ сам Рубин, занявший в Meta пост вице-президента по контенту Метавселенной. — Это долгий путь, который нам предстоит пройти с множеством разных компаний, и просто невозможно так долго держать всё в секрете».

Цукерберг сказал зрителям его видеопрезентации, что Метавселенной потребуется от пяти до десяти лет, чтобы стать мейнстримом. Рубин отводил на это четыре года — три года назад.

При этом мэйнстрим они оба понимают одинаково. В отличие от соцсети Facebook, куда заходят с экрана телефона по нескольку раз в день, в Метавселенной люди будут жить, работать, общаться, развлекаться постоянно. Реальной «мясной Вселенной» (MEATverse) в таком будущем уготована роль непритязательного места, куда приходится ненадолго забегать, чтобы удовлетворить физиологические потребности — в еде, сне и таком прочем.

По прошествии 10 лет, согласно скорректированному прогнозу Рубина, количество проданного оборудования для подключения к Метавселенной достигнет 100 млн штук. Половина из этих устройств будет с брендом Oculus, либо выпускаться по его лицензии, остальное обеспечат другие производители.

Ещё через десять лет Метавселенная выйдет на уровень массовости телевидения 90-х годов, а чистая прибыль (после выплат разработчикам) от продаж виртуальной недвижимости, оружия, статусных символов и рекламы будет исчисляться миллиардами долларов в год.

Учитывая глубокий уровень погружения, Рубин подсчитал, что 100 миллионов пользователей метавселенной могут принести больший доход, чем реальная вселенная с миллиардом пользователей.

«Одно совершенно ясно: у Facebook нет команды, которая обладала бы опытом создания масштабных, технически сложных, впечатляющих игровых/интерактивных продуктов, чтобы создать City, — писал Рубин. — По этим причинам нам нужно думать о поглощении».

В качестве потенциальных покупок он называл Insomniac Games и Gearbox Software. Более крупные студии, такие как Blizzard и Rockstar, Рубин отметал как слишком дорогостоящие и зацикленные на собственных игровых мирах. Нужно отметить, что Facebook последовала его финальной рекомендации и в июне прошлого года купила студию Ready at Dawn, разработчика игры Lone Echo.

«В то время (в 2018 году) у многих людей было видение метавселенной, и появлялись различные документы с различными мнениями, — сказал Рубин в интервью для CNBC. — Я лишь стремился тогда донести и свою позицию. Вот как всё происходит здесь, в Facebook. Идей много, много людей, и они вроде как вскипают. Я хотел бы думать, что кое что из высказанного пригодилось впоследствии».

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