Открытый движок хранения компании Micron оптимизирует работу SSD и SCM

28 апреля 2020 г., 14:45

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Micron Technology, ведущая компания в технологиях хранения информации, анонсировала свой первый движок хранения с открытым кодом для гетерогенной памяти (Heterogeneous-memory Storage Engine, HSE).

С его помощью системы управления базами данных смогут в полной мере реализовать преимущества полупроводниковых дисков (Solid-State Drive, SSD) и устройств быстродействующей энергонезависимой памяти (Storage-Class Memory, SCM).

Micron утверждает, что прежние движки хранения неспособны справится с высокой производительностью и уменьшенными задержками современных SSD и SCM. HSE, поставляемый как встраиваемая база данных «ключ-значение», по мнению компании «идеален для разработчиков, использующих инфраструктуру, полностью базирующуюся на флэш-памяти».

Наличие открытых исходников позволяет в широких пределах модифицировать HSE, настраивая и оптимизируя его для каждого отдельного сценария использования. HSE интегрирован с MongoDB, наиболее популярной СУБД NoSQL и допускает интеграцию с другими базами NoSQL и объектными хранилищами.

Движок также сделан расширяемым на новые интерфейсы и будущие устройства хранения. Он может работать с разнообразными приложениями и решениями помимо традиционных баз данных, такими как Интернет Вещей (IoT), 5G, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления (HPC) и объектное хранение.

Micron не только открыла исходный код HSE, но и сообщила о внесённых в него дополнительных усовершенствованиях, ведущих к уменьшению задержки, особенно для крупномасштабных массивов данных. Это достигается интеллектуальным размещением данных.

Компания утверждает, что HSE может обеспечивать рост производительности в шесть раз для некоторых приложений хранения, снижать задержку в 11 раз и улучшать эксплуатационную долговечность SSD в семь раз. Например, для Micron X100 NVMe SSD, работающего с четырьмя накопителями Micron 5210 QLC SSD, пропускная способность удваивается, а задержка чтения сокращается в четыре раза.

HSE также позволяет использовать одновременно различные типы накопителей, к примеру, устройства на базе флэш-памяти и технологии 3D XPoint.

Дополнительный выигрыш в производительности достигается HSE для программно-конфигурируемых хранилищ, таких как Red Hat Ceph Storage, использующих контейнеризованные платформы, наподобие Red Hat OpenShift, разноуровневую производительность для файлов и блоков и протоколы объектного хранения для многочисленных сценариев применения.

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