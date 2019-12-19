Открылся инновационный 5G-центр Huawei в Лондоне

19 декабря 2019 г., 17:58

0

Tweet

Компания Huawei объявила о начале работы инновационного центра в Лондоне, который будет работать над усилением сотрудничества между представителями бизнеса и разработчиками в создании экосистем с применением 5G.

Основная задача Huawei 5G Innovation & Experience Centre — расширение сотрудничества в области 5G в Великобритании и демонстрация реального влияния технологий 5G на жизнь людей в этой стране и во всем мире. Посетители центра смогут окунуться в увлекательный мир интерактивных игр в режиме реального времени и выступить на виртуальной сцене вместе со своими любимыми музыкальными группами с помощью виртуальной и дополненной реальностей. В этом центре можно узнать о возможностях будущего, которые становятся ежедневной практикой благодаря технологии 5G. Среди них — «умное производство» и достижения в области здравоохранения.

«Открывая инновационный центр в Лондоне, мы как лидер отрасли 5G делаем еще один важный шаг. Наша площадка обеспечит возможности настоящего сотрудничества между британскими компаниями и разработчиками. Она также продемонстрирует огромный потенциал 5G-приложений и для частного использования, и для бизнес-сообщества», — отметил Джерри Вонг (Jerry Wang), CEO Huawei Великобритания.

Инновационный 5G-центр Huawei расположен в одном из крупнейших в Европе коворкингов Cocoon Global, который стремится объединить самые яркие стартапы и способствовать обмену технологическими идеями между представителями разных стран и культур.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации