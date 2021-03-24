Оставшиеся без дохода в условиях пандемии ищут работу у киберпреступников

24 марта 2021 г., 13:35

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Исследователи Check Point Research фиксируют рост объявлений о поиске работы в даркнете и на хакерских форумах. Даркнет – это ресурсы в Интернете, которые не индексируются поисковыми системами, но доступны через анонимные браузеры. Здесь хакеры продают и покупают украденные данные банковских карт, медицинские препараты, ПО для взлома чужих устройств.

Обычно хакеры сами размещают свои «вакансии» в даркнете, но с начала года Check Point Research фиксируют противоположную тенденцию – соискатели все чаще размещают объявления о том, что готовы работать на кибермошенников. Исследователи связывают ситуацию с отчаянием людей, которые не могут найти работу и испытывают финансовые сложности из-за пандемии.

«До этого года мы крайне редко видели сообщения от людей, которые готовы на нелегальную работу и, более того, сами ищут ее в даркнете – рассказывает Одед Вануну, глава Check Point Software Technologies по исследованию уязвимостей продуктов. – Мы были встревожены и поражены. Люди, сами предлагающие свои услуги киберпреступникам, подвергают большой опасности всех. Количество сообщений от соискателей на хакерских форумах постоянно ростет. Эта тенденция показывает тяжелую финансовую ситуацию, в которой многие оказались в результате пандемии. Такой «крик о помощи» должен стать сигналом для всех, кто хочет минимизировать незаконную преступную деятельность».

Для примера, объявление «25-летней женщины из Украины», которая имеет опыт кибермошенничеств в сфере логистики, продаж и оптовой торговли, понимает риски, связанные с выполнением такой работы, ищет должность с ежемесячной оплатой.

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