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Sergey Petrenko

Останні новинки Apple у двох словах

13 сентября 2023 г., 16:35
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Вчорашня презентація Apple – це, мабуть, найбільш легко підсумована презентація з тих, що я пам'ятаю.

  • Нові годинники S9 і Ultra II – новий процесор, яскравіші екрани. І новий жест – Double Tap, – який, мабуть, буде підтримуватися тільки новими моделями.
  • iPhone 15/15+ – як і раніше, молодша модель отримує всі особливості попередньої моделі Pro, від процесора до Dynamic Island. Ну, і, звичайно, USB-C замість Lightning.
  • iPhone 15 Pro/Pro Max – найзначніше оновлення. Титановий корпус, новий процесор – причому тепер це A17 Pro (без Bionic) за техпроцесом 3 нм, нові камери, включно з для Max 5х телефотокамерою зовсім не перископічної конструкції, як передбачали. Обіцяне підвищення ціни на Max подали елегантно – прибрали модель зі 128 ГБ пам'яті, тож тепер менше, ніж 256, не купиш. Ну, і також USB-C.

Дещо по дрібницях – збільшені плани на iCloud+, Airpods Pro із зарядкою USB-C, непотрібний нам RoadSide Assistance via Satellite і так далі, аж до феєричного ролика, де беруть участь Тім Кук і Природа-мати...

Загалом, вирішуйте самі. Мені нічого, крім iPhone 15 Pro (можливо, Max), не сподобалося.

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