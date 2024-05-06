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Останні масовані атаки ворога завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів

6 мая 2024 г., 8:15
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Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі - досить складна.

«На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати», - зазначив він.

Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

«Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна», - зазначив міністр, додавши, що наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ.

Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.

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