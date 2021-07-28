Особенности работы и вакансии в Инстаграм 

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Сегодня социальные сети активно используются не только для общения, но и для бизнеса. Инстаграм стал площадкой для интернет-торговли, инструментом для продвижения бизнеса. Как работает эта система и какие вакансии можно найти для работы в Инстаграме?
Популярные вакансии в Инстаграм
На сервисе OLX Работа всегда можно найти самые актуальные предложения о работе в социальных сетях. Сегодня наиболее востребованными считаются такие вакансии:
- ведение профиля;
- менеджер по продажам;
- менеджер директа;
- администратор аккаунта;
- контент-менеджер;
- SMM-специалист.
Эта работа в Инстаграм связана в основном с заполнением профиля и поддержанием активности на страничке. Все это необходимо для привлечения аудитории и поиска новых клиентов. Ведение профиля, как правило, предполагает ежедневные сториз и регулярные посты. Несмотря на то, что у публикаций есть свои правила, магазины в основном ищут работников без опыта и обещают научить всему в кратчайшие сроки.
Немалая часть работы связана с общением и оформлением заказов. Менеджер проекта отвечает на сообщения клиентов, поэтому должен владеть информацией о товаре, его наличии и доставке. Менеджер по продажам большей частью занимается оплатами и отправками заказов.
Для того чтобы присоединиться к работе в Инстаграм, не понадобятся специальные знания. Достаточно иметь представление о структуре соцсети, уметь грамотно делать посты и сториз.
Вакансии, которые требуют специальных знаний
Чтобы начать работу контент-менеджером или SMM-специалистом, требуются более глубокие знания о работе Инстаграм. Если вы знаете, какие посты становятся популярными и как продвинуть страничку, то можете попробовать себя на этих должностях. Некоторые работодатели требуют опыта работы, другие принимают кандидатов без опыта, поэтому карьеру в Инстаграм-торговле может начать каждый.
Чаще всего эту работу можно выполнять дистанционно, не посещая офис. Удаленная работа привлекает тех, кто не хочет тратить время на дорогу и предпочитает более свободный график.
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