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Особенности работы и вакансии в Инстаграм 

28 июля 2021 г., 16:29
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Особенности работы и вакансии в Инстаграм

 

Сегодня социальные сети активно используются не только для общения, но и для бизнеса. Инстаграм стал площадкой для интернет-торговли, инструментом для продвижения бизнеса. Как работает эта система и какие вакансии можно найти для работы в Инстаграме?

Популярные вакансии в Инстаграм

На сервисе OLX Работа всегда можно найти самые актуальные предложения о работе в социальных сетях. Сегодня наиболее востребованными считаются такие вакансии:

  • ведение профиля;
  • менеджер по продажам;
  • менеджер директа;
  • администратор аккаунта;
  • контент-менеджер;
  • SMM-специалист.

 

Эта работа в Инстаграм связана в основном с заполнением профиля и поддержанием активности на страничке. Все это необходимо для привлечения аудитории и поиска новых клиентов. Ведение профиля, как правило, предполагает ежедневные сториз и регулярные посты. Несмотря на то, что у публикаций есть свои правила, магазины в основном ищут работников без опыта и обещают научить всему в кратчайшие сроки.

 

Немалая часть работы связана с общением и оформлением заказов. Менеджер проекта отвечает на сообщения клиентов, поэтому должен владеть информацией о товаре, его наличии и доставке. Менеджер по продажам большей частью занимается оплатами и отправками заказов.

 

Для того чтобы присоединиться к работе в Инстаграм, не понадобятся специальные знания. Достаточно иметь представление о структуре соцсети, уметь грамотно делать посты и сториз.

Вакансии, которые требуют специальных знаний

Чтобы начать работу контент-менеджером или SMM-специалистом, требуются более глубокие знания о работе Инстаграм. Если вы знаете, какие посты становятся популярными и как продвинуть страничку, то можете попробовать себя на этих должностях. Некоторые работодатели требуют опыта работы, другие принимают кандидатов без опыта, поэтому карьеру в Инстаграм-торговле может начать каждый.

 

Чаще всего эту работу можно выполнять дистанционно, не посещая офис. Удаленная работа привлекает тех, кто не хочет тратить время на дорогу и предпочитает более свободный график.

 

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