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Основатель Zappos Тони Шей погиб при пожаре

30 ноября 2020 г., 15:10

Основатель Zappos Тони Шей погиб в пожаре

Как сообщает CNN, известный предприниматель, основатель компании Zappos и автор книги «Доставляя счастье» Тони Шей (Tony Hsieh) погиб 27 ноября в пожаре. Ему было 46 лет.

Тони Шей основал компанию Zappos в 1999 г. в возрасте 25 лет и до середины нынешнего года возглавлял ее. Даже после того, как в 2009 г. Amazon выкупила Zappos за 1,2 млрд долл., Тони продолжал руководить своим стартапом до августа 2020 г.

В 1995 Тони Шей получил степень бакалавра в области компьютерных наук в Гарвардском университете. После учебы он успел поработать 5 месяцев в Oracle, но, разочаровавшись в корпоративном окружении, уволился и создал LinkExchange, одну из первых заметных баннерных сетей.

Спустя три года этот стартап он продал компании Microsoft за 265 млн долл.

В последние годы Тони Шей сосредоточил свои усилия на проекте Downtown Project, в рамках которого занимался развитием одного из районов Лас-Вегаса и создания там благоприятных условий для развития бизнеса.

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