Oracle также включилась в борьбу за TikTok

18 августа 2020 г., 15:42

Как сообщает Financial Times, компания Oracle начала переговоры с ByteDance о покупке сервиса TikTok, работающего в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.



Отмечается, что Oracle работает с группой инвесторов, которые уже имеют доли в ByteDance, в частности с General Atlantic и Sequoia Capital.

Напомним, что активные переговоры с ByteDance ведет Microsoft. Кроме того, проходила информация, что в этом активно участвует правительство США, в частности министр финансов США Стив Мнучин.

Стоит отметить, что Ларри Элиссон, глава Oracle, один из немногих, кто открыто поддерживал Дональда Трампа в период его избрания на пост президента США.

Но зачем компании, которая работает имсключительно с корпоративным сегментом TikTok - этот вопрос остается открытым.

Согласно требованиям Госдепа, TikTok должен решить вопрос с передачей своего бизнеса в США до 15 сентября.

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