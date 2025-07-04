Oracle та OpenAI розширюють угоду щодо ЦОД до 4,5 ГВт

4 июля 2025 г., 17:36

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Bloomberg повідомляє, що компанія OpenAI погодилася орендувати значний обсяг обчислювальної потужності у дата-центрах Oracle.





Все це відбувається в рамках ініціативи Stargate.





За даними Bloomberg, ця угода передбачає оренду додаткових потужностей у Oracle, що загалом становитиме близько 4,5 ГВт ЦОД у США.





Раніше цього тижня Oracle оголосила про підписання єдиної хмарної угоди на суму 30 млрд дол. річного доходу, починаючи з 2028 фінансового року, не називаючи клієнта. Джерела, знайомі з ситуацією, підтверджують, що ця угода Stargate становить принаймні частину цього розкритого контракту.





Проєкт Stargate - ініціатива OpenAI з партнерами, включаючи Oracle та SoftBank Group, щодо інвестування 500 млрд дол. в АІ-інфраструктуру - був вперше анонсований у січні в Білому домі. Наразі Oracle, спільно з партнером з розробки Crusoe, вже створила масивний дата-центр в Абіліні, штат Техас, для OpenAI.





Для задоволення додаткового попиту з боку OpenAI, компанія Oracle, за словами джерел, розроблятиме кілька дата-центрів по всій території США спільно з партнерами. Розглядаються майданчики у таких штатах, як Техас, Мічиган, Вісконсин та Вайомінг. Також планується розширення вже існуючого об'єкта в Абіліні з поточної потужності 1,2 ГВт до близько 2 ГВт. OpenAI, крім того, розглядає майданчики в Нью-Мексико, Джорджії, Огайо та Пенсильванії.





Акції Oracle зросли після оголошення цих новин і закрилися на 5% вище, досягнувши 229,98 дол., що є рекордно високим показником. Цього року зафіксовано зростання її цінних паперів на 38%, підживлені ентузіазмом інвесторів щодо її хмарного бізнесу.





Oracle, більш відома своїм СУБД та ERP-рішеннями, набрала обертів на ринку оренди обчислювальних потужностей та сховищ частково завдяки орієнтації на клієнтів, зосереджених на АІ-роботі. Це призвело до значного зростання як доходів, так і витрат компанії. Угода на 30 млрд дол. перевищує поточний обсяг усього її бізнесу хмарної інфраструктури.





Рейтингове агентство S&P у середу написало, що швидке будівництво хмарної інфраструктури Oracle напружує грошовий потік, і що поточні темпи витрат вищі, ніж очікувалося. Проте S&P позитивно оцінює хмарну стратегію Oracle у довгостроковій перспективі.

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