Oracle придбає американський TikTok?

4 апреля 2025 г., 17:25

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Майстер переговорів, тимчасово (але це не точно) виконуючий обов'язки президента США, після того, як уже закінчив усі війни, навів лад у світі тощо, розгляне пропозицію про продаж американських операцій TikTok, відокремивши їх від китайської материнської компанії ByteDance. Термін, який сам Трамп призначив, спливає в суботу. Втім, якщо що, він ще раз продовжить.

За інформацією джерел, адміністрація вивчає угоду за участю Oracle і Blackstone, а можливо й інших інвесторів. Віцепрезидент Венс, який допомагає вести переговори про примусовий продаж, візьме участь у зустрічі разом з іншими високопоставленими чиновниками.

Запропонована угода передбачає, що Oracle отримає невелику частку в новій американській компанії та забезпечить захист даних американських користувачів, але водночас цінний алгоритм програми може залишитися в китайських руках.

Пекін, імовірно, погодиться на угоду за участю Oracle, якщо алгоритм TikTok залишиться повністю під китайським контролем. Oracle вже створила значну хмарну інфраструктуру для роботи з TikTok у рамках партнерства під назвою Project Texas.

Трамп також заявив, що розгляне можливість зниження мит на китайські товари, щоб заручитися підтримкою Пекіна для продажу.

Щоправда, залишення контролю за Китаєм суперечить якраз закону, який потрібно виконати. Але зате повністю вкладається в уже знайому нам переговорну тактику Трампа – відразу здати низку позицій і пообіцяти подальші поступки, аби інша сторона погодилася зробити так, як їй максимально вигідно.

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