Oracle представляє інфраструктурну хмарну платформу Alloy

24 октября 2022 г., 16:15

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Компанія Oracle представила інфраструктурну платформу для локальних хмарних середовищ на щорічному заході Oracle CloudWorld, що проходив в Лас-Вегасі.



Першим новим доповненням до продуктового портфелю Oracle є інфраструктурна пропозиція під назвою Oracle Alloy. Мова про програмно-апаратну платформу, яка дозволяє створити версію публічної хмарної платформи Oracle в локальних центрах обробки даних. Крім того, організація може зробити свою інфраструктуру на базі Alloy доступною для своїх клієнтів подібно до хмарного провайдера.



«Надання нашим партнерам і клієнтам більшого вибору вже давно є основним напрямком діяльності OCI, - сказав Клей Магуйрк (Clay Magouyrk), виконавчий віце-президент Oracle Cloud Infrastructure. - Сьогодні ми робимо ще один крок вперед, надаючи нашим партнерам можливість стати хмарними провайдерами, щоб вони могли швидше створювати нові послуги і відповідати специфічним ринковим і регуляторним вимогам».



За словами Oracle, компанія може продавати хмарні сервіси на базі Alloy під своїм брендом і встановлювати на них власні ціни. Організації також можуть налаштовувати інші аспекти своїх хмарних пропозицій на базі Alloy, наприклад, спосіб надання технічної підтримки клієнтам. Вбудована версія програмного забезпечення Oracle Fusion Cloud ERP може використовуватися для управління адміністративними та бізнес-завданнями, пов'язаними з наданням хмарних послуг.



До складу Alloy входять інструменти, які дозволяють компаніям адаптувати розгортання платформи до своїх вимог. Наприклад, компанія може запускати на своїй інфраструктурі на базі Alloy власні додатки "програмне забезпечення як послуга" і продавати їх клієнтам. До розгортання Alloy також можна додати зовнішнє обладнання, таке як мейнфрейми.



«Як хмарні провайдери, наші партнери мають більше контролю над клієнтським досвідом для своїх цільових клієнтів або галузей, в тому числі над тим, де знаходяться робочі навантаження і як працює їх хмара», - сказав Магуйрк.

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