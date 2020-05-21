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Oracle предлагает клиентам инструменты финансового планирования бесплатно

21 мая 2020 г., 16:45
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Oracle предлагает клиентам инструменты финансового планирования бесплатно

Никто не знает, как будет выглядеть мир после пандемии Covid-19. В каждой отрасли и в каждом регионе ситуация складывается по-разному. Но в одном можно быть уверенным: компании должны сбалансировать свои краткосрочные и среднесрочные программы с долгосрочными стратегическими целями.

В такой ситуации финансовой функции необходимы инструменты создания и моделирования сценариев бизнеса, чтобы можно было оценить широкий спектр возможностей и рисков, спрогнозировать доходы, денежные потоки и ликвидность, а также сделать итерационные краткосрочные и среднесрочные прогнозы.

Именно поэтому всем клиентам, использующим облачные сервисы по планированию и бюджетированию Oracle Planning Cloud (ранее Oracle Planning and Budgeting Cloud Service), Oracle предлагает бесплатный доступ на следующие 12 месяцев (с 20 мая 2020 г. по 30 апреля 2021 г.) к сервису специализированного финансового планирования Oracle Financial Statement Planning, который включает модуль стратегического моделирования Oracle Strategic Modeling.

Новые сервисы Oracle позволят клиентам разработать подробные сценарии и провести анализ «что, если» для широкого спектра возможных экономических ситуаций, включая задержки платежей, колебания уровня запасов и перебои с поставками, изменения в структуре капитала. Это повысит точность прогнозирования доходов, денежных потоков и структуры капитала, поможет соблюдать требования банков по условиям финансирования, а также рассчитывать кредитный рейтинг.

Благодаря бесплатному доступу к этим широким и лучшим в своем классе возможностям компании смогут:

  • Повысить гибкость для принятия более точных решений. Сервисы моделирования по методу Монте-Карло помогут повысить гибкость бизнес-моделей и смягчить негативные последствия благодаря предварительному тестированию диапазона вероятных сценариев и планированию возможных результатов.
  • Повысить точность моделей анализа ликвидности. Моделирование показателей баланса и ликвидности становится критически важным. Встроенная функция поиска целевых показателей поможет при проведении периодических проверок, когда требуется решить, какие переменные необходимо скорректировать для повышения эффективности управления затратами и оптимизации потока денежных средств.
  • Получить простую и информативную отчетность и аналитику. Этот важный элемент позволяет не только видеть результаты моделирования, но и получить рекомендации для дальнейших шагов. Анализ в реальном режиме времени и распространение отчетов можно производить в различных форматах. Подготовку отчетов и анализ можно выполнять из веб-браузера или через специальный сервис Smart View в Microsoft Office.


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