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Oracle Analytics for Cloud HCM предлагает готовые инструменты аналитики трудовых ресурсов

28 мая 2020 г., 16:25
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Oracle Analytics for Cloud HCM предлагает готовые инструменты аналитики трудовых ресурсов

Корпорация Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database, оно дает руководителям HR-подразделений, линий бизнеса и аналитикам ценные знания об управлении персоналом, предоставляя полный обзор данных в масштабе всей организации. Новые возможности для самостоятельного анализа позволяют получать данные о целом ряде областей, включая структуру штата, эффективность руководителей, диапазон контроля, социально-культурное разнообразие персонала, текучесть/удержание кадров, сравнительный анализ коэффициентов и анализ ценных специалистов. Это поможет клиентам получать максимум преимуществ от использования Oracle Cloud HCM.

Аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM имеет следующие встроенные функции.

  • Кросс-функциональная модель данных. Ускоряет анализ больших объемов операционных данных в Oracle Cloud HCM. Модель данных размещается в высокопроизводительном, простом в использовании и эластично масштабируемом сервисе Oracle Autonomous Data Warehouse, что обеспечивает согласованность данных всех бизнес-функций.
  • Библиотека KPI и панелей управления. Предлагает большой набор из более чем 50 ключевых показателей эффективности (KPI) для HR, панелей управления и отчетов по ключевым метрикам HR, включая структуру, текучесть и удержание персонала, а также эффективность работы команды, благодаря которым HR-специалисты могут быстрее получить ценную информацию. Ниже перечислены преднастроенные KPI:
    • демография человеческих ресурсов, сфера контроля, данные о найме и продвижении;
    • текучесть (добровольная и принудительная) и удержание персонала;
    • статистическая информация по социально-культурному разнообразию персонала и соответствующие тенденции;
    • тенденции в области вознаграждений и размеры компенсации;
    • соотношения между показателями продуктивности и числом специалистов.
  • Расширенная аналитика. Позволяет сотрудникам HR-отделов сэкономить время и силы, а также избежать потенциальных ошибок в расчетах с помощью анализа следующих ключевых областей:
    • удержание ключевых специалистов;
    • относительный показатель текучести;
    • эффективность работы команды;
    • сфера контроля;
    • многообразие.
  • Наращивание по требованиям бизнеса. Позволяет заказчикам дополнять данные Oracle Cloud HCM данными из других приложений Oracle, приложений других поставщиков или внешних источников.

Аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM – это новейшее предложение в комплексе приложений Oracle Analytics for Fusion Applications. Оно обладает такими же широкими аналитическими возможностями, как и аналитические инструменты Oracle Cloud ERP, добавленные в сентябре 2019 г. Oracle планирует и дальше совершенствовать комплекс приложений Oracle Fusion Applications путем внедрения расширенных аналитических возможностей.

Готовые приложения Oracle Analytics for Fusion Applications входят в новый единый бренд Oracle Analytics, который связывает данные, аналитику, приложения. Oracle Analytics предоставляет заказчикам лучшие в отрасли аналитические инструменты с искусственным интеллектом, которые они могут самостоятельно использовать для подготовки данных, визуализации, корпоративной отчетности, расширенного анализа данных и обработки текстов и речи на естественном языке (Natural Language Processing, NLP).


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