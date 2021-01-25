Опустились на Землю

25 января 2021 г., 17:45

Alphabet закрывает проект Loon. Помните, такие воздушные шары, с которых планировалось раздавать интернет в удаленных местностях? Проект применялся в основном в специальных случаях и был даже запущен пилот в Кении. Но в результате, называя Loon успешным экспериментом, компания его закрывает.

Причина, кажется, проста – он потерял коммерческую перспективу. Поскольку в тех местах, где население может позволить себе 4G смартфоны для приема сигнала Loon, за последние годы появился надежный интернет. А где такого интернета нет, нет и населения с 4G смартфонами.

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