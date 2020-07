Главная » Статьи Оптимизация затрат с помощью облачных решений Автор – КО , 30 июля, 18:32 0

Tweet Украинские компании все чаще переходят на модель инфраструктуры как сервис (Infrastructure as a service, IaaS). При этом не отстают и государственные организации, которые все чаще рассматривают облачную програму развития типа cloud first. Действительно, облачная модель инфраструктуры дает ряд преимуществ, в числе которых отсутствие необходимости строить и поддерживать масштабную корпоративную ИТ-инфраструктуру, обеспечивать ее защиту, сопровождение, обслуживание, а также беспрерывность работы и катастрофоустойчивость. Важной особенностью облаков является также возможность легкого масштабирования ресурсов в виду гибкости и эластичности в конфигурациях. Все это позволяет сократить затраты не только на аппаратную часть, но и на необходимый высококвалифицированный персонал – практически все можно отдать на аутсорс и получать услуги как сервис (as a service). Некоторые компании привлекает возможность использовать облака на площадках, расположенных заграницей. Общеизвестно, что облачная модель вычислений предполагает предоставление ИТ-ресурсов по требованию через Интернет или выделенные каналы связи, не ограничивая заказчика в типах построения каналов доступа к облачной инфраструктуре, что позволят использовать высокоскоростные каналы для минимально возможных задержек в доступе к сервису. В облачных вычислениях нуждаются организации вне зависимости от отрасли, типа и масштаба. Облако можно использовать для самых разных целей, от построения полноценной рабочей айти-площадки так и под сервисы резервного копирования данных, аварийного восстановления, разработку и тестирование ПО, анализа больших данных, электронную почту и виртуальные рабочие столы.

К основным типам облачных сервисов относятся инфраструктура как сервис (IaaS), платформа как сервис (PaaS), ПО как сервис (SaaS).

Типы облачных сервисов Основой для облачной архитектуры является ЦОД, в котором устанавливаются аппаратные средства, необходимые для непосредственных вычислений, и вспомогательная техника, обеспечивающая их гарантированное функционирование. Следующим уровнем является среда виртуализации, на базе которой и предоставляются облачные сервисы – виртуальная инфраструктура, используемая клиентами. Что касается финансовой стороны вопроса, то в последний квартал 2019 г. объем мирового рынка в денежном выражении вырос на 37% – это впечатляющие 30 млрд. долл. Если говорить о суммарном доходе за год, то весь облачный рынок оценивается в 107 млрд. долл. То есть, по сравнению с предыдущими годами, он сохраняет стабильный рост. Облака все больше вытесняют традиционную архитектуру. Однако и без своей собственной ИТ-инфраструктуры большинство крупных компаний работать не могут. Так как не все сервисы клиента можно развернуть в облаках по ряду причин. Одна из которых – специфические требования к программному обеспечению. При этом правильный подход к построению ИТ-инфраструктуры говорит, что идеально иметь не менее двух площадок: одну на «земле» и одну «в облаках». Это позволяет обеспечить полную катастрофоустойчивость для бизнеса. “Как показывает наша практика по внедрению, развертыванию и обслуживанию – облака или облачные вычисления в том или ином виде (IaaS/PaaS/SaaS/DraaS/Baas) давно уже вовсю используются в ИТ-среде как у бизнеса, так и у государственных организаций”, – отмечает директор департамента информационных технологий «ИТ-Интегратор» Дмитрий Жуковский. Одними из основных причин выбора облачной инфраструктуры являются сезонные и событийные колебания бизнеса, которые приводят к пиковым нагрузкам на ИТ, высокая потребность в вычислительных ресурсах на период разработки ПО, дорогая лицензионная поддержка основного поставщика средств виртуализации, а также разграничение зон ответственности между заказчиком и провайдером. Ведь при использовании облака клиент получает гарантированный сервис, подкрепляемый договорами об уровне обслуживания. Переход в облака диктуется также такими факторами, как нехватка ресурсов, устаревающая инфраструктура, большие инвестиции при построении собственной и длительный период закупки. Кроме этого, облако характеризуется рядом преимуществ, таких как гибкость, эластичность, замена капитальных затрат операционными, глобальное развертывание, условно, за считаные минуты. Лидерами рынка облачных сервисов в настоящее время, по различным оценкам, являются AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Если говорить о задачах, которые компании решают с помощью облачных технологий, то для большинства из них самым важным является оптимизация затрат и перенос нагрузки в облачную среду. «В числе основных задач, для которых используется облако, – CRM, электронный документооборот, бухгалтерия, HR. Облако позволяет избежать капитальных затрат, не тратить деньги на содержание собственного ЦОД, не задумываться об обновлении парка оборудования, об охране. Эти затраты входят в оплату по умолчанию», – подчеркивает Дмитрий Жуковский. В итоге, клиент платит только за тот сервис, который потребляет. Облако также позволяет ускорить вывод на рынок новых продуктов, оптимизировать предоставление ИТ-сервисов внутри предприятия, снизить риски при управлении ИТ и увеличить бюджет на инновации и разработку. Наиболее интересно и целесообразно использовать облачные вычисления компаниям, занимающимся розничной торговлей, логистикой, компаниям энергетического сектора, промышленным предприятиям и финансовым организациям, и даже государственного сектора. Дмитрий Жуковский: "Облако позволяет избежать капитальных затрат, не тратить деньги на содержание собственного ЦОД, не задумываться об обновлении парка оборудования, об охране. Эти затраты входят в оплату по умолчанию" На чем же можно сэкономить при переходе в облако? Одним из преимуществ облачных вычислений является модель владения. Вместо того, чтобы покупать собственное оборудование, аппаратные потребности остаются в зоне ответственности поставщика или облачного провайдера. Для компаний, которые быстро растут, новое оборудование может быть дорогим и неудобным. Также не стоит забывать о процедурах установки и развертывания новых программно-аппаратных комплексов, которые могут занимать довольно много времени без наличия своих или внешних ИТ-специалистов. Облачные вычисления облегчают эти проблемы, в виду того, что клиент получает готовую услугу, а привлекая еще специализированные по ИТ-услугам компании – настроенную ИТ-инфраструктуру и сервисы, соответствующие лучшим мировым практикам производителей. Наряду со стоимостью покупки, аппаратное обеспечение, находящееся за пределами площадки заказчика, сокращает внутренние расходы на электроэнергию и экономит площадь. Крупные центры обработки данных могут занимать драгоценные офисные помещения и производить большое количество тепла. Переход к облачной модели владения инфраструктуры может помочь максимально увеличить пространство и значительно сократить энергозатраты. Облачные решения также могут привести к резкому снижению затрат на оплату труда и обслуживание. Из-за того, что оборудование принадлежит поставщикам и хранится вне офиса, спрос на ИТ-персонал внутри компании становится меньше. Если серверы или другое оборудование нуждаются в ремонте или обновлении, это является обязанностью провайдера или партнера (интегратора) в сопровождении сервиса. Устранение рутинного обслуживания своего «парка железа» может помочь ИТ-специалистам сосредоточиться на важных инициативах и разработках, что позволит быстрее реагировать на вызовы рынка. В дополнение к существенному снижению затрат на оплату труда облачные вычисления могут быть экономически эффективными для предприятий из-за увеличения производительности труда сотрудников. Развертывание облачного программного обеспечения значительно быстрее, чем развертывание собственной ИТ-инфраструктуры. Главное уметь это делать или иметь высококвалифицированного партнера по ИТ. Вместо недель или месяцев, которые могут потребоваться для стандартной установки в масштабах всей компании, развертывание облачного программного обеспечения может производится в считанные часы. Это означает, что сотрудники могут тратить меньше времени на ожидание и больше работать. «Ко всему прочему, большинство облачных сервисов, хранилищ и программных приложений доступны в любом месте, где есть Интернет. Это отличная новость для предприятий, которые полагаются на политику мобильности или дистанционной связи, ставшей столь актуальной в последнее время в условиях пандемии», – резюмирует Дмитрий Жуковский. Как правило, облачные решения доступны в разных моделях оплаты, но популярнее всего оплата по факту использования. Эта модель обеспечивает экономию и гибкость несколькими способами. Прежде всего, заказчику не нужно платить за вычислительные мощности, хранилища, программное обеспечение, которое не используется. Наконец, первоначальная стоимость облака ниже, чем собственные решения. Для компаний, которые нуждаются в продуктах высокого уровня, но не имеют обширных доступных средств, облачные решения обеспечивают фантастическую гибкость и переводят капитальные затраты в гибкие операционные зависимо от потребностей бизнеса. Вы всегда можете связаться со специалистами "ИТ-Интегратор", компании, обладающей высокими компетенциями в области ИТ it-integrator.ua [email protected]

