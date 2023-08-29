29 августа 2023 г., 17:45

Усім, хто вважає себе оптимістом, пропонується відповідний тарифний план – Wordpress.com запустив тарифний план з реєстрації домену на 100 років разом із хостингом і цілодобовою підтримкою. Незвичайна пропозиція обійдеться покупцям у 38 тис. дол. – тобто в $380 на рік.

Wordpress вважає, що ця пропозиція розрахована на охочих убезпечити свої цифрові активи – як сімейні, так і корпоративні.

Як ви розумієте, це ще й прояв оптимізму в розвитку Wordpress. Тобто у 2123 році ми все ще будемо користуватися зв'язкою php+mysql?

Оптимістам присвячується. Домен на 100 років

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