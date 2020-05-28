Определены квартальные бестселлеры мирового рынка смартфонов

28 мая 2020 г., 17:35

Аналитики компании Omdia (бывшая IHS Markit) признали iPhone 11 наиболее продаваемым смартфонов начальной четверти текущего года. Упомянутая модель от Apple разошлась тиражом свыше 19,5 млн экземпляров. Несмотря на пандемию коронавируса квартальные поставки iPhonе 11 почти на 6 млн превысили результат iPhone XR, достигнутый в начальном квартале 2019 г.

Вторым по популярности смартфоном оказался Galaxy A51 от Samsung, поставки которого превысили 6,8 млн устройств. Корейцы сохранили за собой вторую строку рейтинга — год назад на этой же позиции обосновалась модель Galaxy J4 Plus.

Тем не менее, наиболее запомнилась Xiaomi, которая в рейтинге бестселлеров впервые взяла сразу два места Тор-5. В частности, на третьем разместился Redmi Note 8 (6,6 млн смартфонов), а на четвертом — Redmi Note 8 Pro (6,1 млн смартфонов).

В отдельном рейтинге наиболее востребованных 5G-смартфонов вершину взяла Samsung с моделью Galaxy S20+ 5G. В Тор-3 также вошли Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G от Huawei.

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