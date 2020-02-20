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Определены финалисты BEST CIO 2019!

20 февраля 2020 г., 21:26
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Оргкомитет жюри BEST CIO 2019 объявил о выборе финалистов проекта по итогам года.

Итак, финалисты, претендующие на звание «Лучший ИТ-директор Украины 2019 года»:

 

Розничная торговля

Павел Березин        Eldorado

Николай Рясько        ФУДКОМ

Иван Славиогло        Fozzy Group

 

Торговые организации

Михаил Басманов         Renault Ukraine

Сергей Дараган        ЭЛИТ-Украина

Ярослав Макута        Winner Group Ukraine

 

Транспорт и логистика

Олег Арефьев        ИнТайм

Дмитрий Вербовский        Международный аэропорт Борисполь

Тарас Гошовский        Международные авиалинии Украины

 

Энергетика

Сергей Галаган        НЭК Укрэнерго

Марина Квашнина        НАК Нафтогаз Украины

Владимир Красотин         Укрнафта

 

Агропромышленный комплекс

Андрей Ефименко         АПГК “Днепровская”

Михаил Иванов        Сигнет Холдинг

Владимир Мельник         EPIKUR

 

Информационные технологии

Григорий Лисничий         Moneyveo

Сергей Лозко            Uklon

Андрей Чигаркин        Parimatch

 

Связь

Кирилл Гончарук        Укртелеком

Владимир Дубей        Datagroup

Андрей Жуковский        Киевстар

 

Банки малые

Олег Дидиченко         Sky Bank

Алексей Токовенко         Агропросперис Банк

Сергей Федоров         Piraeus Bank ICB

 

Банки крупные

Андрей Гриценюк         ПриватБанк

Юрий Колесников         Ощадбанк

Андрей Саченко         Альфа-Банк

 

Госсектор

Андрей Кузмич         Украинский государственный центр радиочастот

Иван Романенко        Секретариат Кабинета Министров Украины

Александр Шубенко         Укроборонпром

 

Фармацевтика

Сергей Очеретенко        ENZIM Group

Андрей Романенко        Фармацевтическая компания “Дарница”

Богдан Трохименко         "ДКП Фармацевтическая фабрика"

 

(Фамилии финалистов в группах указаны в алфавитном порядке)

 

Победители в каждой категории будут выбраны жюри из числа финалистов. Объявление состоится  27 февраля на торжественной церемонии BEST CIO 2019.

 

Оргкомитет проекта выражает благодарность всем - партнерам и участникам - всем, кто поддержал конкурс в нынешнем году.

 

Организатором BEST CIO 2019 является издание «Компьютерное Обозрение». Партнерами Двенадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины BEST CIO 2019 выступают такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, МУК и «Укртелеком».


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