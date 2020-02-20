Определены финалисты BEST CIO 2019!

20 февраля 2020 г., 21:26

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Оргкомитет жюри BEST CIO 2019 объявил о выборе финалистов проекта по итогам года.

Итак, финалисты, претендующие на звание «Лучший ИТ-директор Украины 2019 года»:

Розничная торговля

Павел Березин Eldorado

Николай Рясько ФУДКОМ

Иван Славиогло Fozzy Group

Торговые организации

Михаил Басманов Renault Ukraine

Сергей Дараган ЭЛИТ-Украина

Ярослав Макута Winner Group Ukraine

Транспорт и логистика

Олег Арефьев ИнТайм

Дмитрий Вербовский Международный аэропорт Борисполь

Тарас Гошовский Международные авиалинии Украины

Энергетика

Сергей Галаган НЭК Укрэнерго

Марина Квашнина НАК Нафтогаз Украины

Владимир Красотин Укрнафта

Агропромышленный комплекс

Андрей Ефименко АПГК “Днепровская”

Михаил Иванов Сигнет Холдинг

Владимир Мельник EPIKUR

Информационные технологии

Григорий Лисничий Moneyveo

Сергей Лозко Uklon

Андрей Чигаркин Parimatch

Связь

Кирилл Гончарук Укртелеком

Владимир Дубей Datagroup

Андрей Жуковский Киевстар

Банки малые

Олег Дидиченко Sky Bank

Алексей Токовенко Агропросперис Банк

Сергей Федоров Piraeus Bank ICB

Банки крупные

Андрей Гриценюк ПриватБанк

Юрий Колесников Ощадбанк

Андрей Саченко Альфа-Банк

Госсектор

Андрей Кузмич Украинский государственный центр радиочастот

Иван Романенко Секретариат Кабинета Министров Украины

Александр Шубенко Укроборонпром

Фармацевтика

Сергей Очеретенко ENZIM Group

Андрей Романенко Фармацевтическая компания “Дарница”

Богдан Трохименко "ДКП Фармацевтическая фабрика"

(Фамилии финалистов в группах указаны в алфавитном порядке)

Победители в каждой категории будут выбраны жюри из числа финалистов. Объявление состоится 27 февраля на торжественной церемонии BEST CIO 2019.

Оргкомитет проекта выражает благодарность всем - партнерам и участникам - всем, кто поддержал конкурс в нынешнем году.

Организатором BEST CIO 2019 является издание «Компьютерное Обозрение». Партнерами Двенадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины BEST CIO 2019 выступают такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, МУК и «Укртелеком».

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