Определены финалисты BEST CIO 2019!

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Оргкомитет жюри BEST CIO 2019 объявил о выборе финалистов проекта по итогам года.
Итак, финалисты, претендующие на звание «Лучший ИТ-директор Украины 2019 года»:
Розничная торговля
Павел Березин Eldorado
Николай Рясько ФУДКОМ
Иван Славиогло Fozzy Group
Торговые организации
Михаил Басманов Renault Ukraine
Сергей Дараган ЭЛИТ-Украина
Ярослав Макута Winner Group Ukraine
Транспорт и логистика
Олег Арефьев ИнТайм
Дмитрий Вербовский Международный аэропорт Борисполь
Тарас Гошовский Международные авиалинии Украины
Энергетика
Сергей Галаган НЭК Укрэнерго
Марина Квашнина НАК Нафтогаз Украины
Владимир Красотин Укрнафта
Агропромышленный комплекс
Андрей Ефименко АПГК “Днепровская”
Михаил Иванов Сигнет Холдинг
Владимир Мельник EPIKUR
Информационные технологии
Григорий Лисничий Moneyveo
Сергей Лозко Uklon
Андрей Чигаркин Parimatch
Связь
Кирилл Гончарук Укртелеком
Владимир Дубей Datagroup
Андрей Жуковский Киевстар
Банки малые
Олег Дидиченко Sky Bank
Алексей Токовенко Агропросперис Банк
Сергей Федоров Piraeus Bank ICB
Банки крупные
Андрей Гриценюк ПриватБанк
Юрий Колесников Ощадбанк
Андрей Саченко Альфа-Банк
Госсектор
Андрей Кузмич Украинский государственный центр радиочастот
Иван Романенко Секретариат Кабинета Министров Украины
Александр Шубенко Укроборонпром
Фармацевтика
Сергей Очеретенко ENZIM Group
Андрей Романенко Фармацевтическая компания “Дарница”
Богдан Трохименко "ДКП Фармацевтическая фабрика"
(Фамилии финалистов в группах указаны в алфавитном порядке)
Победители в каждой категории будут выбраны жюри из числа финалистов. Объявление состоится 27 февраля на торжественной церемонии BEST CIO 2019.
Оргкомитет проекта выражает благодарность всем - партнерам и участникам - всем, кто поддержал конкурс в нынешнем году.
Организатором BEST CIO 2019 является издание «Компьютерное Обозрение». Партнерами Двенадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины BEST CIO 2019 выступают такие мировые гранды, как Cisco, Check Point, NetApp, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, МУК и «Укртелеком».
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