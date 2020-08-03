Определенны крупнейшие направления полупроводникового рынка в 2020 г.

3 августа 2020 г., 11:05

Среди 33 продуктовых категорий, сформированных World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), аналитики IC Insights выделили наиболее успешные в нынешнем году.



Ожидается, что по аналогии с предыдущим годом, крупнейшим рыночным сегментом окажется направление DRAM. Продажи здесь вырастут на 3,2% и достигнут 64,6 млрд долл. Таким образом, за памятью этого типа окажется почти пятая часть (17,5%) мирового рынка IC прогнозируемым объемом в размере 368,3 млрд долл.



Впрочем, лучшую динамику сможет показать сегмент флэш-памяти NAND – продажи здесь должны увеличится на 27,2%, до 56 млрд долл. Если ожидания подтвердятся, то за сегментом окажется 15,2% мирового рынка. Совместно с бизнесом DRAM у них будет почти треть общих продаж IC в 2020 г.



Общегодовой рост продаж в сегменте микропроцессоров окажется не столь высоким, как в начале года. Тем не менее, массовый переход пользователей на удаленное обучение и работу позволит улучшить продажи CPU на 2,2%, до 41,7 млрд долл.



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