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Тимур Ягофаров

Разворачивающийся экран смартфонов стал реальнее

18 ноября 2020 г., 13:57
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На конференции Inno Day 2020 состоялась презентация концепта смартфона OPPO X 2021 с разворачивающимся экраном.

В последнее время одной из самых горячих тем стали смартфоны с раскладывающимися экранами. Пусть это весьма дорогое удовольствие, но еще на прошлогодней выставке IFA Berlin мне довелось увидеть с каким интересом воспринимает публика эти устройства. Не удивительно, что практически все ведущие производители смартфонов отметились на этом поприще, либо уже выпустив такие модели, либо заявив о таких планах.
OPPO X 2021 – разворачивающийся экран смартфонов стал реальнее
Пока на рынке доступны только устройства с раскладывающейся конструкцией, которая предусматривает сгибание-разгибание OLED-панели. Но LG и TCL уже заявляли о наличии в их активе решений с принципиально иным принципом увеличения площади экрана – путем его разворачивания. В реальности мне довелось увидеть только концепт TCL на IFA  Berlin 2019. Но устройство было укрыто стеклом, поэтому нельзя было убедиться в его реальности.

И вот на состоявшейся на днях конференции Inno Day 2020 торговая марка OPPO провела представление своего концепта смартфона OPPO X 2021 с разворачивающимся экраном. Главное, что были заявлены детали конструкции, а на мини-выставке немногочисленные участники этого события увидели воочию работающие смартфоны.

Пожалуй, ключевыми технологическими решениями механизма разворачивания экрана стали раздвигающие основу моторы и сама конструкция основы, выполненная по принципу выдвигающихся из пазов ползунков. По заявлению OPPO, эта разработка защищена 122 патентами, из которых 12 приходится только на раздвигающийся механизм.
OPPO X 2021 – разворачивающийся экран смартфонов стал реальнее
Принципиальным отличием принципа разворачивания экрана в концепте OPPO является возможность не ограничиваться лишь двумя крайними положениями, которые соответствуют диагоналям в 6.7 и 7.4 дюйма. Заявлено о поддержке произвольного размера во всем диапазоне движения механизма разворачивания.

Стоит отметить, что на проведенных демонстрациях выполнялась автоматическая адаптация окон вывода приложений к размеру экрана. Причем это происходило даже во время движения.

Пока смартфон OPPO X 2021 существует только в виде концепта, и руководство компании не сообщило о времени вывода этой разработки на рынок, ограничившись неопределенной формулировкой, что это произойдет «в подходящее время».   

Познакомиться с витуальной экспозицией разработок OPPO, в том числе и с концептом X 2021,  можно в онлайне 

   

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