Разворачивающийся экран смартфонов стал реальнее

18 ноября 2020 г., 13:57

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На конференции Inno Day 2020 состоялась презентация концепта смартфона OPPO X 2021 с разворачивающимся экраном.



В последнее время одной из самых горячих тем стали смартфоны с раскладывающимися экранами. Пусть это весьма дорогое удовольствие, но еще на прошлогодней выставке IFA Berlin мне довелось увидеть с каким интересом воспринимает публика эти устройства. Не удивительно, что практически все ведущие производители смартфонов отметились на этом поприще, либо уже выпустив такие модели, либо заявив о таких планах.



Пока на рынке доступны только устройства с раскладывающейся конструкцией, которая предусматривает сгибание-разгибание OLED-панели. Но LG и TCL уже заявляли о наличии в их активе решений с принципиально иным принципом увеличения площади экрана – путем его разворачивания. В реальности мне довелось увидеть только концепт TCL на IFA Berlin 2019. Но устройство было укрыто стеклом, поэтому нельзя было убедиться в его реальности.



И вот на состоявшейся на днях конференции Inno Day 2020 торговая марка OPPO провела представление своего концепта смартфона OPPO X 2021 с разворачивающимся экраном. Главное, что были заявлены детали конструкции, а на мини-выставке немногочисленные участники этого события увидели воочию работающие смартфоны.



Пожалуй, ключевыми технологическими решениями механизма разворачивания экрана стали раздвигающие основу моторы и сама конструкция основы, выполненная по принципу выдвигающихся из пазов ползунков. По заявлению OPPO, эта разработка защищена 122 патентами, из которых 12 приходится только на раздвигающийся механизм.



Принципиальным отличием принципа разворачивания экрана в концепте OPPO является возможность не ограничиваться лишь двумя крайними положениями, которые соответствуют диагоналям в 6.7 и 7.4 дюйма. Заявлено о поддержке произвольного размера во всем диапазоне движения механизма разворачивания.



Стоит отметить, что на проведенных демонстрациях выполнялась автоматическая адаптация окон вывода приложений к размеру экрана. Причем это происходило даже во время движения.



Пока смартфон OPPO X 2021 существует только в виде концепта, и руководство компании не сообщило о времени вывода этой разработки на рынок, ограничившись неопределенной формулировкой, что это произойдет «в подходящее время».

Познакомиться с витуальной экспозицией разработок OPPO, в том числе и с концептом X 2021, можно в онлайне

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