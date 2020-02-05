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Oppo открывает свой первый магазин в Украине

5 февраля 2020 г., 13:45

Oppo открывает свой первый магазин в Украине

Компания Oppo открывает первый в Украине магазин формата shop-in-shop. 8 февраля на территории супермаркета электроники Eldorado по адресу – Киев, ул.Большая Окружная, 4 – начнет работу бренд-зона площадью 37 кв.м, где желающие смогут приобрести смартфоны Орро из официально представленной в стране линейки. Ожидается, что Орро shop-in-shop станет магазином с наиболее полным ассортиментом устройств производителя и будет первым знакомить пользователей с новинками.

Весной компания планирует открыть второй shop-in-shop на территории столичного супермаркета электроники «Фокстрот» по адресу проспект Степана Бандеры, 21.


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