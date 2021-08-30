OPPO откроет в Индии лабораторию для создания технологий обработки изображений

30 августа 2021 г., 11:45

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По сообщению OPPO, на базе своего научно-исследовательского центра в Хайдарабаде, Индия, начала работу специализированная лаборатория по созданию инновационных технологий обработки изображений. В круг ее задач входит разработка и тестирование локализованных функций и решений для камер с использованием технологии ИИ и программного обеспечения для обработки изображений. Сообщается о планах внедрения в видеосъемку таких продвинутых функций, как ИИ технология реконструкции лица и расширение настроек для коррекции внешности.



Индийская команда будет руководить разработкой инноваций для других регионов и стран, включая Ближний Восток, Африку, Южную Азию, Японию и Европу. Кроме того, что лаборатория сосредоточится на решениях для видео- и фотосъемки, она также займется исследованием технологии портретной видеосистемы Full Dimension Fusion (FDF).



«Смартфоны, оснащенные возможностями искусственного интеллекта, могут делать впечатляющие снимки, не уступающие по качеству снимкам профессиональных камер. Проводимые в нашей лаборатории исследования в области обработки изображений поднимут опыт использования смартфонов на новый уровень. С помощью современного оборудования мы обеспечим максимально реалистичное качество фото- и видеосъемки», заявил Каушал Пракаш Шарма, руководитель отдела камер, а также отдела исследований и разработок OPPO Индия.



В дальнейшем лаборатория будет тестировать камеры смартфонов в искусственно созданных условиях и анализировать полученные данные. Используя разные источники света, а также сценарии фото- и видеосъемки, разработчики намерены увеличить производительность смартфонов, оптимизировав работу камер.

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