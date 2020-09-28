OPPO намерена увеличить в 2020 г. продажи смартфонов на треть

28 сентября 2020 г., 16:45

Согласно информации агентства Nikkei, компания OPPO намерена по итогам текущего года нарастить продажи смартфонов почти на треть.



Как отмечается, основная ставка делается традиционно на рынок Китая, однако компания наращивает свое присутствие в других странах. Кроме того, в OPPO рассчитывают, что выход устройств с поддержкой 5G должен подстегнуть продажи к концу года. Плюс к этому в стратегии компании расширение сети фирменных магазинов в крупных китайских городах.



Nikkei сообщает, что в планах компании поставить на рынок в 2020 г. почти 150 млн смартфонов, из этого числа около 100 млн в третьем и четвертом квартале. Таким образом, OPPO намерена наверстать снижение продаж на 20% (по сравнению с прошлым годом), которое компания зафиксировала в первом полугодии.

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