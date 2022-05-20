Оператори зв'язку продовжують відновлення роботи мереж

20 мая 2022 г., 9:45

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Держспецзвʼязку надало оперативну інформацію про роботу мобільного зв'язку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 19:00 19 травня 2022 року



Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку разом з українськими компаніями продовжують працювати, щоб забезпечувати українців доступом до українського телебачення, зв’язку та інтернету.



Учора фахівці Київстару запустили по одній додатковій базовій станції в Ірпені та Бучі на Київщині, відновили покриття у селі Блистова Чернігівської області та покращили зв'язок у Харкові – плюс ще одна базова станція на ринку Барабашово.



Ремонтні бригади “Укртелеком” закінчили усувати наслідки інцидентів у Львівській та Київській областях і відновили надання послуг.



Відновлено послуги інтернет-доступу в Херсонській області. Зараз інтернет доступний у 84% населених пунктів області, де є мережі оператора.



“Укртелеком” звітував, що закінчуються роботи на Одещині.



Послуги інтернет-доступу надаються “Укртелеком” у 86% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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