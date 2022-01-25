Opera начала бета-тестирование специализированного браузера для Web3

25 января 2022 г., 16:35

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Компания Opera не является новичком в сфере Web3: в 2018 году она уже выпустила первый в мире браузер со встроенным криптовалюты-кошельком. Стремясь вывести опыт работы индустрии и пользователей с Web3 на качественно новый уровень, компания 18 января представила свой новый проект Crypto Browser. Одновременно она предлагает принять участие в тестировании экспериментальных браузеров, обеспечивающих внутреннюю поддержку технологий Web3 для ряда популярных платформ.



Желающие уже могут загрузить ПО Opera Crypto Browser для Android, Windows или Mac (версия для iOS будет готова в ближайшее время). Для получения доступа в Web3 и удостоверения сделок можно использовать уже имеющийся кошелёк Metamask, Coinbase,Binance или завести себе новый автономный кошелёк Opera, которым компания планирует заменить все кошельки в других своих браузерах.



Это подвинутое решение поддерживает ETH, ERC-20, ERC-721, а в текущем квартале добавит к ним ERC-1155. Непосредственно в кошельке можно покупать криптовалюту за фиатные средства, обменивать на другую криптовалюту, отправлять и получать переводы, а также контролировать баланс и комиссию за транзакции (gas fees).



Кнопка, открывающая Crypto Wallet встроена в инструментальную панель экранного интерфейса браузера рядом с ссылками на Twitter, Telegram, Whatsapp, Discord, Reddit или DappRadar. Пиктограмма Crypto Pinboard ведёт к руководству по работе с отдельными частями проекта Crypto Browser.



Интеллектуальная стартовая страница Crypto Corner десктопных версий (на смартфоне она доступна с нижней навигационной панели) знакомит с последними новостями из мира блокчейн, помогая быть в курсе готовящихся эйрдропов и других крипто-мероприятий. Под катом можно найти ссылки на ключевые криптовалюты-сообщества и просмотреть галерею NFT.



В Crypto Browser имеется безопасный буфер обмена, который гарантирует, что никакие сторонние приложения не изменят адрес кошелька или другие конфиденциальные данные. Пользователям предлагаются: бесплатный браузерный VPN без регистрации, встроенный блокировщик рекламы и трекеров, доступ из адресной строки к веб-сайтам Web3 и dApps и широкий набор встроенных дополнительных функций для Web3 – всё это с характерным для движка Chromium быстродействием.



Opera уже заключила партнёрские соглашения с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake и ENS, чтобы интегрировать эти блокчейны и децентрализованные DNS в свои криптобраузеры, и рассчитывает расширять партнёрскую экосистему далее – для по-настоящему совместной работы в духе сообщества Web3.



В ближайшие месяцы должен состоятся официальный релиз Crypto Browser. К тому времени браузер будет дополнен рядом новых возможностей, включая поддержку Etherium Layer 2 для уменьшения воздействия разрастающихся блокчейн-сетей на окружающую среду.

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