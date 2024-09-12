OpenAI вже оцінюють у 150 млрд дол.

12 сентября 2024 г., 17:25

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Як повідомляє Bloomberg News, компанія OpenAI веде переговори про додаткове залучення коштів, що дає нову оцінку капіталізації компанії у 150 мільярдів доларів.

Виробник чат-бота ChatGPT обговорює залучення 6,5 млрд дол. від інвесторів, йдеться в повідомленні з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, і ще 5 млрд дол. від банків у вигляді поновлюваної кредитної лінії.

Нова оцінка OpenAI буде на 74% вищою, ніж 86 мільярдів доларів, які вона отримала на початку цього року.

Ажіотаж, викликаний ChatGPT, зробив OpenAI одним з найбільших гравців в індустрії штучного інтелекту.

Компанія на чолі з Семом Альтманом (Sam Altman) і за підтримки Microsoft фактично керує відродженням інтересу Кремнієвої долини до цієї сфери.

Як повідомляє Reuters, маркетплейс приватних цінних паперів Forge Global Holdings в середу додав OpenAI до свого списку стартапів «Приватної чудової сімки». Мова йде про групу публічних компаній з мега-капіталізацією - Microsoft, Alphabet, Tesla та інші. Більшість перспективних стартапів уникають публічного розміщення через регуляторні витрати та волатильність фондових ринків.

Зазначається, що останнє вливання капіталу дозволить OpenAI довше залишатися приватною компанією. Більшість перспективних стартапів уникають публічного розміщення через регуляторні витрати та волатильність фондових ринків.

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