OpenAI використовувала 200 тис. графічних процесорів для GPT-5

Компанія OpenAI поділилася деякими деталями про свою обчислювальну інфраструктуру разом із запуском своєї останньої моделі, GPT-5.



Співробітник відділу обчислювальних потужностей та інфраструктури Анудж Сахаран (Anuj Saharan) заявив, що з 2024 року компанія збільшила свої обчислювальні потужності в 15 разів.



У LinkedIn він додав: «За останні 60 днів: побудовано понад 60 кластерів, магістраль, що передає більше трафіку, ніж цілі континенти, та понад 200 тис. графічних процесорів для запуску GPT-5 для 700 млн людей — і все це під час розробки наступних 4,5 ГВт для суперінтелекту».



Також Сахаран вказав на вакансії в центрі обробки даних Stargate, що належить OpenAI: «Ми — невелика команда, яка будує інфраструктуру штучного інтелекту планетарного масштабу з безпрецедентною швидкістю; наймаємо співробітників у сферах даних, енергетики, центрів обробки даних, планування потужностей, розвитку бізнесу, фінансів тощо. Приєднуйтесь до нас для наступного 100-кратного збільшення масштабів».



Компанія активно наймає співробітників для команди Stargate, при цьому в основному покладаючись на Oracle для обчислень.



Минулого місяця обидві компанії підтвердили угоду на 4,5 ГВт потужності для дата-центру Stargate в США, вартість якої, як очікується, складе близько 30 млрд дол. на рік.



OpenAI все ще планує самостійно побудувати власні центри обробки даних, про що повідомив директор компанії з фізичної інфраструктури.



Вона також планує розбудувати кампус центрів обробки даних Stargate в Об'єднаних Арабських Еміратах за участю Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank та G42. В Європі вона співпрацює з Nscale над центром обробки даних у Норвегії та все ще шукає місця для інших проєктів по всьому світу.

