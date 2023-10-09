OpenAI розглядає можливість створення власних АІ-чипів під ChatGPT

9 октября 2023 г., 10:25

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Агентство Reuters повідомило, посилаючись на свої джерела, що OpenAI, компанія, яка стоїть за ChatGPT, вивчає можливість створення власних чіпів штучного інтелекту і вже дійшла до оцінки потенційного об’єкта для придбання.

Згідно з нещодавніми внутрішніми обговореннями, компанія ще не вирішила точно, як рухатися далі. Однак, як мінімум з минулого року там йдуть обговорювання різних варіантів вирішення проблеми дефіциту дорогих мікросхем під завдання АІ, на які покладається OpenAI.

Серед варіантів розглядаються варіанти - створення власного AI-чипа, більш тісну співпрацю з іншими виробниками процесорів, включаючи Nvidia, а також диверсифікацію своїх постачальників.

OpenAI відмовилася від коментарів для Reuters.

Генеральний директор Сем Альтман (Sam Altman) зробив придбання більшої кількості AI-чипів головним пріоритетом для компанії. Він публічно скаржився на дефіцит графічних процесорів, на ринку яких домінує Nvidia, що контролює понад 80% світового ринку цих компонент.

Зусилля, спрямовані на отримання більшої кількості чипів, пов’язані з двома основними проблемами, які визначив Альтман: дефіцит передових процесорів, на яких працює програмне забезпечення OpenAI, і «вражаючі» витрати, пов’язані з експлуатацією апаратного забезпечення, необхідного для підтримки розвитку.

З 2020 року OpenAI розробляє свої технології генеративного штучного інтелекту на величезному суперкомп’ютері, побудованому Microsoft, одним з найбільших спонсорів проекту. Система використовує 10 000 графічних процесорів Nvidia.

Запуск ChatGPT був дуже дорогий для компанії. Кожен запит коштує приблизно 4 центи, згідно з аналізом аналітика Bernstein Стейсі Расгон (Stacy Rasgon). Якщо кількість таких запитів зросте до десятої частини від масштабу пошуку Google, то спочатку знадобиться приблизно 48,1 мільярда доларів на графічні процесори і близько 16 мільярдів доларів на рік для підтримки роботи.

Спроба розробити власні мікросхеми штучного інтелекту заведе OpenAI до невеликої групи великих технологічних гравців, таких як Google та Amazon.com, які прагнуть взяти під свій контроль розробку чипів, що мають фундаментальне значення для їхнього бізнесу.

Поки неясно, чи буде OpenAI рухатися вперед з планом створення власного чипа. За словами ветеранів галузі, це було б великою стратегічною ініціативою та масштабними інвестиціями, які могли б скласти сотні мільйонів доларів на рік. Причому навіть якби компанія знайшла ресурси на це завдання, це не гарантувало б успіху.

Придбання компанії-виробника чипів може прискорити процес створення власного чіпа OpenAI - як це зробила Amazon з придбанням Annapurna Labs у 2015 році.

За словами одного з джерел, знайомого з планами компанії, OpenAI вже розглядала можливість проведення комплексної перевірки потенційного об’єкта придбання.

Навіть якщо OpenAI продовжить реалізацію своїх планів щодо створення власної мікросхеми, включаючи придбання, це, ймовірно, займе кілька років, що залишить компанію залежною від комерційних постачальників, таких як Nvidia і AMD.

Деякі великі технологічні компанії роками створюють власні процесори з обмеженими результатами. Згідно з повідомленням Reuters, компанія Meta зіткнулася з проблемами при розробці власних процесорів, що змусило її відмовитися від деяких з них. Зараз власник Facebook працює над новим чипом, який охоплюватиме всі види роботи АІ.

Основний спонсор розробника ChatGPT, компанія Microsoft, також розробляє власний чип АІ, який вже тестує OpenAI, повідомляє The Information. Ці плани можуть свідчити про подальше дистанціювання між двома компаніями.

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