OpenAI разом з Apple стане провідним замовником чипів 1,6 нм від TSMC

4 сентября 2024 г., 13:25

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Згідно з повідомленням тайванського видання Economic Daily News, компанія OpenAI приєднався до Apple в якості провідного клієнта TSMC у замовленні чипів по нормам 1,6 нм.

Як зазначається, техпроцес A16 є найсучаснішим виробничим процесом, включеним до дорожньої карти TSMC, і очікується, що він буде запущений у виробництво приблизно через два роки, у другому півріччі 2026-го року.

Хоча присутність Apple в якості провідного замовника очікується, OpenAI досі була компанією, що займається лише програмним забезпеченням.

Повідомляється, що OpenAI вела переговори про те, щоб TSMC побудувала завод з виробництва мікросхем, який би відповідав її потребам, повідомило видання Economic Daily News, посилаючись на неназваних інсайдерів галузі. Однак цей план був відкладений, йдеться у повідомленні. У звіті додається, що OpenAI прагне співпрацювати з компаніями Broadcom і Marvell для розробки власних мікросхем ASIC.

Чіпи OpenAI, розроблені компаніями Broadcom і Marvell, спочатку будуть вироблятися за 3-нм технологічним процесом TSMC, а потім - за технологічним процесом A16.

Вважається, що Apple тісно співпрацює з OpenAI. Персональна інтелектуальна система Apple, відома як Apple Intelligence, була представлена в червні 2024 року і, як вважається, включає в себе ChatGPT. Вона призначена для розширення функціональності комп'ютерів iPhone, iPad і Mac шляхом інтеграції генеративних моделей АІ з особистим контекстом. Сфери, до яких він звертається, включають письмо та створення зображень.

За чутками, Apple також веде переговори про інвестиції, які можуть оцінити OpenAI у 100 мільярдів доларів.

Технологічний процес виробництва A16 буде заснований на нанолистах і включатиме систему TSMC, яка називається Super Power Rail (SPR). Це покращує логічну щільність і продуктивність, спрямовуючи ресурси маршрутизації передньої панелі на сигнали. За словами TSMC, живлення на задній панелі зменшує падіння інфрачервоного випромінювання.

У порівнянні з процесом N2P, A16 пропонує 8-10% підвищення продуктивності при тій же Vdd, 15-20% зниження енергоспоживання при тій же продуктивності і 7-10% підвищення щільності мікросхем.

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