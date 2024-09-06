OpenAI вже має понад 1 мільйон платних бізнес-користувачів

6 сентября 2024 г., 11:45

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Як пише Reuters, у четвер компанія OpenAI повідомила, що її бізнес-продукти ChatGPT Enterprise, Team і Edu налічують вже понад 1 мільйон платних користувачів, оскільки чат-бот компанії продовжує активно впроваджуватися завдяки вдосконаленій великій мовній моделі.

Цей показник збільшився з 600 000 користувачів у квітні, що свідчить про те, що зусилля генерального директора Сема Альтмана, спрямовані на те, щоб підприємства перейшли на ChatGPT для корпоративного використання, приносять свої плоди.

Окремо в четвер видання Information повідомило, що керівники OpenAI обговорили більш високі ціни на підписку на майбутні великі мовні моделі, такі як Strawberry, що орієнтована на міркування, і новий флагманський LLM, який отримав назву Orion.

У ранніх внутрішніх переговорах в OpenAI обговорювалися ціни на підписку в межах 2000 дол. на місяць, йдеться у звіті з посиланням на людину, якій безпосередньо відомі ці цифри.

Наразі ChatGPT Plus коштує 20 доларів на місяць. Безкоштовний рівень моделі використовують сотні мільйонів користувачів щомісяця.

OpenAI за підтримки Microsoft, працює над «Strawberry» з метою дозволити моделям АІ проводити глибокі дослідження, ексклюзивно повідомляло агентство Reuters на початку липня.

Strawberry включає в себе спеціалізований спосіб так званого «пост-навчання» генеративних моделей ШІ OpenAI або адаптацію базових моделей для відточування їх продуктивності певними способами після того, як вони вже були «навчені» на масивах узагальнених даних, йдеться в повідомленні.

Обговорення цінової політики відбулося після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Apple і Nvidia ведуть переговори про інвестування в OpenAI в рамках нового раунду збору коштів, який може оцінити виробника ChatGPT в суму понад 100 мільярдів доларів.

Минулого тижня OpenAI заявила, що чат-бот зібрав понад 200 мільйонів щотижневих активних користувачів, що вдвічі більше, ніж за весь минулий осінній сезон.

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