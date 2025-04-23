OpenAI готова купити Chrome у Google після відділення цього напрямку

23 апреля 2025 г., 9:35

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Агентство Reuters повідомило, що компанія OpenAI була б зацікавлена в покупці Google Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться змусити компанію Alphabet відокремити та продати популярний веб-браузер в рамках спроби відновити конкуренцію в пошуку. Про це заявив у вівторок керівник OpenAI на антимонопольному суді над Google у Вашингтоні.

Керівник продукту ChatGPT Нік Терлі (Nick Turley) зробив цю заяву, даючи свідчення на суді у Вашингтоні, де Міністерство юстиції США намагається зобов'язати Google вжити далекосяжних заходів для відновлення конкуренції в онлайн-пошуку.

Суддя, який веде процес, минулого року встановив, що Google має монополію на пошук в Інтернеті та пов'язану з ним рекламу.

Google не виставив Chrome на продаж. Компанія планує оскаржити рішення про те, що вона є монополістом.

Початок судового процесу з високими ставками дав змогу зазирнути в гонку генеративного АІ, де великі технологічні компанії та стартапи змагаються за створення своїх додатків і залучення користувачів.

У вступному слові в понеділок прокурори висловили занепокоєння, що пошукова монополія Google може дати їй переваги в галузі АІ, і що її продукти АІ - це ще один спосіб залучити користувачів до пошукової системи.

Google вказав на конкуренцію між компаніями, що пропонують продукти генеративного АІ, такими як Meta Platforms і Microsoft.

Минулого року Терлі писав, що ChatGPT лідирує на ринку споживчих чат-ботів і не вважає Google своїм найбільшим конкурентом, згідно з внутрішнім документом OpenAI, який юрист Google продемонстрував на суді. Він засвідчив, що документ мав на меті надихнути співробітників OpenAI і що компанія все одно отримає вигоду від партнерства з дистрибуції.

Терлі, свідок з боку уряду, раніше в той же день засвідчив, що Google відхилив пропозицію OpenAI використовувати її пошукову технологію в ChatGPT. За його словами, OpenAI звернулася до Google після того, як у неї виникли проблеми з її власним постачальником пошукових послуг, не називаючи його імені. ChatGPT використовує технологію пошукової системи Bing від Microsoft.

«Ми вважаємо, що наявність декількох партнерів, і зокрема API Google, дозволить нам надавати користувачам кращий продукт», - заявили в OpenAI, згідно з електронним листом, продемонстрованим в суді.

OpenAI вперше звернулася до Google у липні, але в серпні Google відхилив запит, заявивши, що це залучило б занадто багато конкурентів, йдеться в електронному листі. «На сьогоднішній день у нас немає партнерства з Google», - сказав Терлі.

За словами Терлі, пропозиція Мін'юсту змусити Google ділитися пошуковими даними з конкурентами як один із засобів відновлення конкуренції допоможе прискорити зусилля з удосконалення ChatGPT.

Терлі вважає, що пошук є критично важливою частиною ChatGPT для надання актуальних і фактичних відповідей на запити користувачів. Він додав, що ChatGPT ще багато років не досягне своєї мети - мати можливість використовувати власну пошукову технологію для відповідей на 80% запитів.

У серпні окружний суддя США Аміт Мехта (Amit Mehta) встановив, що Google захищав свою пошукову монополію за допомогою ексклюзивних угод з Samsung Electronics та іншими виробниками, щоб його пошукова система була встановлена за замовчуванням на нових пристроях.

Згідно з документом, представленим на суді, Google планував укласти угоди з виробниками телефонів Android, такими як Samsung, які б забезпечили ексклюзивність не лише його пошукового додатку, але й додатку Gemini АІ та браузеру Chrome.

Однак замість того, щоб укласти більш ексклюзивні угоди, Google послабила свої останні угоди з виробниками пристроїв Samsung і Motorola та операторами бездротового зв'язку AT&T і Verizon, дозволивши їм завантажувати конкуруючі пошукові пропозиції, свідчать інші документи.

Невиключні угоди відображають те, що, за словами Google, має стати засобом захисту від рішення Мехти. Мін'юст хоче, щоб суддя пішов далі, заборонивши Google здійснювати вигідні платежі в обмін на встановлення свого пошукового додатку.

Ще минулого тижня Google розіслала листи, в яких повторювала, що її угоди не забороняють компаніям встановлювати інші продукти АІ на нові пристрої, заявив у вівторок виконавчий директор Google Пітер Фіцджеральд (Peter Fitzgerald).

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