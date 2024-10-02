OpenAI – 350 млн користувачів на місяць та 5 млрд дол. збитку

2 октября 2024 г., 17:25

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New York Times ознайомилася з фінансовими документами OpenAI – ймовірно, з проспектом угоди із залучення чергового раунду фінансування, – у яких зазначено, що місячна виручка компанії в серпні становила 300 млн дол. і очікується, що річний виторг сягне 3,7 млрд дол. Прогнози на майбутній рік сягають суми в 11,6 млрд дол.

Місячна аудиторія сервісів OpenAI становить близько 350 млн осіб станом на червень цього року. З яких 10 млн – це передплатники ChatGPT. До речі, в документах описано плани щодо підвищення ціни на сервіс з нинішніх $20 – спочатку на $2, а потім до $44 протягом найближчих п'яти років.

Щоправда, з тієї ж документації випливає, що збиток цього року становитиме приблизно 5 млрд дол. без урахування видачі опціонів.

Найімовірніше, у черговому раунді OpenAI залучить 7 млрд дол. за оцінки компанії в 150 млрд. Веде раунд компанія Thrive Capital, яка планує, крім своїх грошей, залучити ще 450 млн дол. через додаткові фінансові інструменти, а також отримує опціон на інвестицію ще 1 млрд дол. протягом 2025 року за тією самою оцінкою. Це може виявитися дуже вигідним, якщо оцінка в майбутньому році продовжить свою переможну ходу – подвоюючись протягом року або потроюючись за півтора-два роки.

OpenAI – 350 млн користувачів на місяць і 5 млрд дол. збитку

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