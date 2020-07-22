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OnePlus представила смартфон Nord в среднем ценовом диапазоне

22 июля 2020 г., 13:45
OnePlus представила смартфон Nord в среднем ценовом диапазоне

OnePlus на специальном онлайн-мероприятии в режиме AR-презентации анонсировала выпуск смартфона Nord среднего ценового диапазона.

Устройство имеет OLED-экран 6,44 дюйма (1080p, соотношении сторон 20:9, частота обновления 90 Гц) с вырезом под сдвоенную фронтальную камеру, которая расположена в левом верхнем углу.

В отличие от высокоуровневых моделей Nord оснащен чуть менее мощным процессором - Snapdragon 765G с восемью ядрами Kryo 475 и графикой Adreno 620. На борту также имеется 5G-модем.

Основной блок камер содержит модуль 48 Мп (Sony IMX586), сверширокоугольный 8 Мп, 2 Мп для маросъемки и 5 Мп ToF-датчик.

Фронтальный блок оснащен — модулем на 32 Мп модуль и  сверширокоугольный 8 Мп.

Аппарат имеет в оснащении аккумулятор 4115 мАч с поддержкой скоростной беспроводной зарядки Warp Charge на 30 Вт.

Компания не скрывает, что попыталась сделать реплику своего OnePlus для более широких масс.

В базовой конфигурации 8 ГБ\128 ГБ OnePlus Nord на европейском рынке будет стоить 399 евро. Поставки начнутся уже в августе.


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