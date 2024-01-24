OnePlus провела глобальну презентацію флагманських смартфонів

24 января 2024 г., 9:35

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OnePlus провела флагманські смартфони на спеціальному заході у Нью-Делі.



Хоча OnePlus 12 і OnePlus 12R були вперше представлені в Китаї наприкінці минулого року під назвами 12 та Ace 3, однак офіційна презентація пройшла саме зараз.



OnePlus 12 оснащений новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 3 - з на 30% швидшим процесором та на 25% швидшим графічним блоком порівняно з Gen 2.



Моделі мають до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 512 ГБ пам'яті UFS 4.0 .



Смартфони оснащені 6,82-дюймовою AMOLED-панелью LTPO 4.0 з роздільною здатністю 1440x3168 пікселів і максимальною частотою оновлення 120 Гц. Екран може збільшувати яскравість до 4 500 ніт локально і 1 600 ніт по всій площі.



Що стосується камери, OnePlus 12 оснащений камерою Hasselblad Camera 4-го покоління для мобільних пристроїв - 50-мегапіксельним сенсором Sony LYT-808 для основної камери - 1/1,4-дюймовим датчиком з 23-міліметровим об'єктивом з діафрагмою f/1.6. Також камерою зі змінною фокусною відстанню 70 мм (3-кратний) f/2.6 розміщений хвалений 1/2,0-дюймовий сенсор OmniVision OV64B, який виконує подвійну функцію: 6-кратне і 120-кратне цифрове масштабування. Третя камера на задній панелі - 48-Мп надширококутна 1/2.0-дюймова з об'єктивом 14 мм f/2.2 і фазовим автофокусом. Також є 32-мегапіксельна селфі-камера з діафрагмою f/2.4.



OnePlus 12 має систему охолодження Dual Cryo-velocity.



Телефон захищений від води за стандартом IP65.



OnePlus 12 має в оснащенні масивний акумулятор ємністю 5400 мАг з підтримкою дротової зарядки SUPERVOOC потужністю 100 Вт та бездротової зарядки AIRVOOC потужністю 50 Вт. За допомогою дротової зарядки потужністю 100 Вт можна зарядити апарат від 1% до 100% за 26 хвилин.



OnePlus 12R оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2 2023 року, до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 256 ГБ пам'яті UFS 4.0. Телефон оснащений такою ж подвійною VC-камерою (9 140 мм2), як і модель 12, і вона на 76% більша, ніж у моделі 11R.



OnePlus 12R має 6,78-дюймовий LTPO4 AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1264x2780 пікселів з максимальною частотою оновлення 120 Гц і такою ж піковою яскравістю 4500 ніт і номінальною яскравістю 1600 ніт, як і 12-й моделі.



У чому 12R перевершує 12, так це в ємності акумулятора - він поставляється з акумулятором на 5500 мАг - найбільшим, який OnePlus коли-небудь встановлювала в телефони. Він доповнюється 100-ватною зарядкою SUPERVOOC (бездротової опції тут немає) і чіпом управління зарядкою SUPERVOOC S, який обіцяє до 1 600 циклів заряджання. OnePlus заявляє, що це більше чотирьох років заряджання та повного розряджання акумулятора.



OnePlus 12R має основну камеру IMX890 1/1,56 дюйма з роздільною здатністю 50 Мп і об'єктивом 24 мм f/1,8, ультраширококутний модуль з роздільною здатністю 8 Мп і об'єктивом 16 мм f/2,2 з фіксованою фокусною відстанню, а також 2-мегапіксельний датчик для макрозйомки. На передній панелі розташована селфі-камера з роздільною здатністю 16 Мп і діафрагмою f/2.4. Нарешті, 12R має клас захисту IP64, що забезпечує повний захист від ударів і бризок.



Ціна на OnePlus 12R стартує від 500 дол. за модель 8/128 ГБ та 600 дол. за модель 16/256 ГБ. Попередні замовлення відкриті вже сьогодні, а доставка в Індію розпочнеться з 6 лютого, а в Північну Америку та Європу - з 13 лютого.



OnePlus 12 пропонується за ціною від 800 дол. за модель з 12/256 ГБ та 900 дол. за модель з 16/512 ГБ. OnePlus 12 доступний для попереднього замовлення вже сьогодні, а доставка в Північну Америку, Європу та Індію розпочнеться 6 лютого.

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