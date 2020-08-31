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Oncam анонсировала камеры видеонаблюдения на платформе Qualcomm

31 августа 2020 г., 11:55
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Oncam анонсировала камеры видеонаблюдения на платформе Qualcomm

Устройства C-12 Indoor и C-12 Outdoor Plus оснащены 12 МП сенсором и работают на платформе Qualcomm.

Отмечается, что линейка Oncam C-Series разработана для поддержки критически важных систем видеонаблюдения и безопасности и обладает высокой степенью производительности, прочности, а также проста в использовании.

Как подчеркивается, камеры имеют рекордную на рынке частоту кадров, повышенную четкость изображения, а также используют передовые технологии сжатия видеоданных. Помимо этого, новинки оснащены отмеченной наградами технологией устранения искажений, бесшовной реализацией ONVIF и интеграцией с основными программами для управления видео.

Oncam C-12 транслируют 55 кадров в секунду в полном разрешением, значительно превосходя другие 360-градусные камеры.

Технология сжатия StreamLite уменьшает объем передаваемых данных и объем используемой памяти более чем на 50%, а в сценах без движения минимизирует кодированный поток более чем на 90% с минимальным влиянием на конечное качество изображения.

TrueDetail HDR: позволяет видеть как темные, так и светлые области внутри одного и того же изображения, одновременно проявляя важные детали как в темных, так и в светлых областях сцены. TrueDetail HDR захватывает два кадра одновременно, и, минимизируя временную задержку между короткими и длинными экспозициями, он позволяет снимать яркие и резкие изображения с минимальным размытием движения.

Передовая технология управления освещением позволяет работать устройству в различных  условиях - будь то экстремально низкая освещенность или сложная смешанная среда освещения. Технология автоматически оптимизирует качество изображения при любом доступном освещении для получения более четких, полноцветных, видео с наименьшим количеством шума, сохраняя при этом резкость статических или движущихся объектов даже в условиях очень низкой освещенности.


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