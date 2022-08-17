OmniVision представила фотосенсор 200 Мп із розміром пікселя 0,56 мкм

17 августа 2022 г., 13:45

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Компанія OmniVision анонсувала OVB0A, датчик зображення з роздільною здатністю 200 Мп, який має найменший у світі розмір пікселя – 0,56 мкм. OVB0A призначений для камер із ширококутним охопленням у смартфонах високого класу. Заявлено, що завдяки можливості групування по 16 осередках датчик OVB0A забезпечує найкращу у своєму класі продуктивність при слабкому освітленні. Він також має 100% чотири фазне виявлення (QPD) для автофокусування.



«Ми не пішли на компроміс із високою продуктивністю через менший розмір матриці датчика зображення OVB0A. Фактично, 0,56-мікронний піксель OVB0A не тільки перший у світі, менший, ніж довжина хвилі червоного світла, але його характеристики QPD та квантової ефективності (QE) також зображають характеристики нашого датчика зображення OVB0B на основі 0,61-мікронного пікселя у видимому світлі», — каже Арун Джаясілан, старший менеджер з маркетингу продуктів OmniVision. "Використовуючи нашу технологію багатошарових кристалів PureCel Plus-S, ми можемо підтримувати надзвичайно високу роздільну здатність при меншому розмірі пікселя 0,56 мкм, упаковуючи 200 мільйонів пікселів в оптичний формфактор 1/1,4 дюйма".



Виборчий коефіцієнт перетворення датчика OVB0A забезпечує оптимальний баланс між якістю зображення при слабкому освітленні та високим динамічним діапазоном (HDR). Це дозволяє OEM-виробникам смартфонів оптимізувати продуктивність HDR для контрастування світлих та темних областей у будь-якій сцені. У датчику зображення також використовується групування по 16 осередках для захоплення відео преміумкласу з роздільною здатністю 12,5 Мп/4K при частоті 120 кадрів на секунду. Він забезпечує 12,5 Мп/4K при 60 кадрах за секунду із синхронізацією HDR з двома експозиціями; вбудована функція ремозаїки дозволяє знімати відео 8K та дворазовий кроп-зум (з HDR) при роздільній здатності 12,5 Мп.



Датчик зображення OVB0A підтримує CPHY, DPHY та подвійний DOVDD (1,8 В та 1,2 В). Повідомляється, що перші зразки новинки будуть доступні у четвертому кварталі 2022 року.

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