Omdia: світові поставки смартфонів продовжують знижуватися восьмий квартал поспіль

10 августа 2023 г., 16:25

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Згідно з попереднім звітом компанії Omdia про поставки смартфонів у ІІ кв. 2023 року, вони склали 265,9 млн одиниць. У порівнянні з минулим роком це означає зниження на 9,5%, а в порівнянні з попереднім кварталом - на 1,2%. Усі найбільші виробники смартфонів, окрім Transsion Holdings та Huawei, продемонстрували падіння в річному обчисленні. У трьох найбільших виробників, Apple, Samsung і Xiaomi, поставки впали більш ніж на 10% порівняно з ІІ кв. 2022 р.



Це вже восьмий квартал поспіль падіння загальних поставок смартфонів у річному обчисленні. Останні результати зумовлені низкою факторів, зокрема періодом відновлення попиту на смартфони, який спостерігався під час пандемії COVID-19 в період з 4-го кварталу 2020-го року по 3-й квартал 2021-го року. Але це також свідчить про низку викликів, які постали перед галуззю та глобальною економікою, таких як проблеми з постачанням ключових компонентів та скорочення споживчого попиту в умовах високої інфляції.



Найбільше поставок у ІІ кв. здійснила компанія Samsung, яка відзвітувала про 53,3 млн поставок. Це на 11,5% менше, ніж у І кв., після випуску серії S23, але ще більше занепокоєння викликає падіння на 14,3% у річному обчисленні. Такий результат є наслідком слабкого попиту на смартфони середнього/низького класу через тривалу економічну рецесію, а також значного падіння продажів серії Samsung Galaxy A. Попри це, смартфони Samsung зберегли свою частку ринку на рівні 20% і позицію найбільшого гравця в індустрії смартфонів.



Компанія Apple демонструє значне падіння в порівнянні з попереднім кварталом після успішного І кв. для своєї серії iPhone 14. Компанія зафіксувала 43,2 мільйона поставок, що на 24,6% менше, ніж у І кв. 2023 р., і на 11,7% менше, ніж рік тому. Таким чином, ринкова частка Apple повернулася до свого звичайного рівня для другого кварталу кожного року - 16%. Хоча раніше здавалося, що Apple була більш стійкою до негативних економічних потрясінь, зараз вона почала відчувати тиск.



«Apple має високі продажі преміум-моделей, таких як iPhone 14 Pro і Pro Max, в той час як стандартні моделі і моделі Plus продаються мляво порівняно з їхніми попередниками. Зазвичай, починаючи з другого кварталу, стандартні моделі повинні збільшувати загальну кількість, але цього року все інакше. Попит на Pro і Pro Max зростає, особливо серед споживачів з високим рівнем доходу», - сказав Джусі Хонг (Jusy Hong), старший менеджер з досліджень в Omdia.



Поставки Xiaomi продовжують падати в усьому світі, знизившись до 33,2 мільйона, що на 15,7% менше в річному обчисленні - з 39,4 мільйона у ІІ кв. 2022 року. Компанія все ще посідає третє місце у світі, але стикається з жорсткою конкуренцією з боку інших китайських OEM-виробників Oppo та vivo. Слабкий індійський ринок залишається проблемою для Xiaomi, оскільки це їхній найбільший ринок. Однак компанія все більше утверджується в Західній Європі, чого не вдалося зробити багатьом іншим китайським брендам.



Oppo Group (включаючи OnePlus) зафіксувала 25,0 мільйонів поставок у І кв. 2023 року, що на 10,5% менше, ніж у попередньому році. Це падіння не таке значне, як у Xiaomi, і в результаті відрив Xiaomi від Oppo Group скоротився з 11,5 млн у ІІ кв. 2022 до 8,3 млн у ІІ кв. 2023.



Transsion Holding зафіксував загальний обсяг поставок у 24,5 мільйона, що на 38,4% більше у порівнянні з 17,7 мільйона, відвантажених у ІІ кв. Це дозволило Transsion Holdings випередити vivo і стати п’ятим найбільшим виробником смартфонів у ІІ кв., після тривалого періоду стагнації, коли компанія переробляла запаси з 1кв23. Її зусилля щодо виходу на нові ринки також виявляються успішними.



«Основною причиною збільшення поставок стало те, що Transsion завершив коригування запасів у першому кварталі цього року і збільшив поставки нових продуктів з ІІ кв. Transsion націлена на ринок бюджетних смартфонів у більшій кількості країн Азії та Океанії», заявив Закер Лі (Zaker Li), головний аналітик Omdia.



Vivo опустився на шосте місце, незважаючи на кращі результати, ніж у багатьох його конкурентів. Компанія зазнала падіння поставок на 10,1% з 24,8 мільйона у ІІ кв. минулого року до 22,3 мільйона у ІІ кв. 2023 року. Попри це, вона утримує стабільну частку ринку на рівні 8%, скоротивши лідерство Xiaomi з 14,6 млн торік до 10,9 млн у ІІ кв. 2023 р. На відміну від багатьох інших китайських OEM-виробників, vivo зосереджує свої зусилля на внутрішньому ринку та ринку АТР, зокрема, робить успіхи на ринку Індії, випереджаючи OPPO.



Honor оговтався від значного падіння, яке він спостерігав у І кв. внаслідок контролю над виробництвом для переробки запасів, і показав зростання на 25,9% у порівнянні з попереднім кварталом з 11,2 мільйона у І кв. до 14,1 мільйона у ІІ кв. Це, в першу чергу, зумовлено закордонними ринками, які випереджають внутрішні поставки Honor. Однак, цього недостатньо, щоб повернутися до сильних показників 2022 року. У річному обчисленні це падіння на 6,6%, падіння поставок на 1 мільйон одиниць з 15,1 мільйона зафіксовано у ІІ кв. 2022 року.



Realme слідує дуже схожій ринковій моделі, як і Honor, спостерігаючи відновлення поставок після падіння в І кв., але недостатнє, щоб досягти рівня ІІ кв. 2022. Компанія відвантажила 10,1 млн пристроїв у ІІ кв., що на 23,2% більше, ніж 8,2 млн у першому кварталі цього року, але все ще на 24,6% менше, ніж у ІІ кв. 2022 р. Таке відновлення відбулося завдяки розпродажу запасів, відновленню попиту на ринку АТР та збільшенню обсягів з боку бюджетних моделей. Попри це, компанія залишається дев’ятим найбільшим виробником смартфонів, випередивши Motorola в минулому кварталі.



«То, що китайські виробники переживають гірші ринкові умови, ніж інші, не є випадковістю. Цей більший спад відбувається в контексті скорочення внутрішнього ринку, а також постійної напруженості у відносинах з індійським урядом, який блокує проникнення на цей ринок. Realme, зокрема, може постраждати від цього сильніше через те, що її продуктовий асортимент знаходиться переважно в низькому ціновому сегменті, а отже, попит на нього є більш еластичним, ніж на OEM-виробників, що займають вищий сегмент ринку смартфонів», - підкреслив Лі.



Розрив між Realme і Motorola скоротився до найдрібніших меж. Motorola відвантажила всього на 0,3 мільйона більше, ніж Realme у ІІ кв. - загалом 10,4 мільйона. Це майже не змінилося в порівнянні з попереднім кварталом, але на 18,2% менше, ніж у ІІ кв. 2022 р.



Huawei повернулася на шлях відновлення після того, як трохи зійшла з нього в минулому кварталі. У ІІ кв. компанія зафіксувала 7,4 мільйона поставок, що на 15,6% більше, ніж у І кв. 2023 і ІІ кв. 2022 р., коли було зафіксовано 6,4 мільйона поставок. Це сталося після двох кварталів скорочення поставок у четвертому кварталі минулого року і першому 2023 р., після року зростання з IV кв. 2021 по ІІІ кв. 2022 р. Загалом, Huawei демонструє хороші результати, незважаючи на дуже жорсткі ринкові умови та конкуренцію. Вона зараз у набагато сильнішому становищі, ніж рік тому, однак без прав на виробництво смартфонів з 5G це зростання матиме певну межу.



«Індустрія смартфонів залишається в стані спаду, і ми очікуємо, що ринок буде скорочуватися в річному обчисленні до ІІІ кв. 2023 року. Але є надія на відновлення в четвертому кварталі цього року. Apple і Samsung зіткнулися з проблемами і в результаті переглянули свої плани. Але ці проблеми вирішаться до кінця року і в 2024 році. Інфляція та пов’язаний з нею тиск на заробітні плати та економіку вже послаблюються у всьому світі, а високі рівні запасів вже вирішуються багатьма OEM-виробниками. Зростаюча популярність перероблених смартфонів перешкоджає зростанню поставок нових смартфонів. Зокрема, це основна причина нещодавнього зниження попиту на ринку смартфонів середнього класу. Загальні прогнози поставок на цей рік були переглянуті в бік зниження протягом останніх кількох місяців. Однак ми очікуємо, що поставки смартфонів також відновляться в міру відновлення економіки», підсумовує Хонг.

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