Omdia прогнозує, що Foxconn стане найбільшим світовим виробником серверів

23 декабря 2024 г., 16:40

0

Tweet

Omdia зазначає, що завдяки стрімкому зростанню попиту на сервери, оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом, з боку найбільших американських хмарних провайдерів, прямий бізнес ODM компанії Foxconn досягне астрономічного зростання за підсумками у 2024 році.

Аналітики вважають, що Foxconn випередить Dell, яка у 2018 році відвоювала лідерство у HPE, що стане першим випадком, коли неамериканська компанія очолить рейтинг серверних виробників.

«На чотири найбільших хмарних провайдери - Microsoft, Amazon, Google і Meta - приходиться майже половина капіталовкладень у центри обробки даних у 2024 році, що посилить їхній вплив на конкурентний ринок серверів, - вказав Влад Галабов (Vlad Galabov), старший директор Omdia. - Оскільки розробка та розгортання додатків АІ домінують серед пріоритетів, постачальники, які співпрацюють з NVIDIA, процвітають. Ця динаміка вивела Foxconn на перше місце».

Foxconn - не єдиний постачальник, який отримує вигоду від сплеску попиту на сервери, оптимізовані для АІ. Quanta Cloud Technologies (QCT), ZT Systems та Super Micro збільшили свої доходи від продажу серверів більш ніж на 100% у 2024 році. Dell отримала великих стратегічних клієнтів, таких як CoreWeave та xAI. Вона також розробила портфоліо професійних послуг та еталонних проектів, включаючи консалтингові послуги зі штучного інтелекту. «Незважаючи на зміни в рейтингу, всі постачальники серверів розглядатимуть 2024 рік як великий успіх завдяки значному зростанню ринку», - підкреслив Манодж Сукумаран (Manoj Sukumaran), старший головний аналітик Omdia.

Консолідований характер інвестицій зробив 2024 рік унікальним на ринку серверів. За прогнозами Omdia, на 10 компаній припадатиме майже 60% світових інвестицій у сервери. Крім того, 10 компаній задовольнятимуть понад 70% ринкового попиту.

Omdia враховує лише прямі продажі ODM, таких як Foxconn, Pegatron та Flex. Дохід від виробництва серверів для OEM-виробників, таких як Dell, HPE та Cisco, не враховується, щоб уникнути подвійного підрахунку. ODM-виробники не зараховуються за продажі, здійснені OEM-виробниками.

«Попереду у Foxconn ще більше зростання, адже компанія уклала угоди про тісне партнерство з NVIDIA для виробництва референсних зразків графічних процесорів Blackwell. Вони стануть найбільшим постачальником стійок NVL36 і NVL72 для постачальників хмарних сервісів», - додав Сукумаран.

Наступний рік стане ще одним сильним роком для індустрії центрів обробки даних, особливо для ринку серверів, завдяки наступному етапу розгортання інфраструктури штучного інтелекту як у провайдерів хмарних сервісів, так і на підприємствах. Omdia прогнозує, що капітальні витрати на сервери зростуть на 22%, перевищивши 280 мільярдів доларів. Очікується, що це стрімке зростання триватиме протягом усього десятиліття: очікується, що до 2028 року ринок серверів досягне 380 мільярдів доларів, а до 2030 р. - наблизиться до півтрильйона доларів.

«Ми побачили лише верхівку айсберга формування та витрат хмарних провайдерів, що спеціалізуються на штучному інтелекті. Їхні капіталовкладення в сервери значно зростуть, і CoreWeave потенційно перевершить Oracle у 2025 році», - відзначив Галабов.

Представники галузей з високим рівнем регулювання поділилися з Omdia думкою, що в 2024 році не буде нормативної бази, необхідної для масштабування виробництва штучного інтелекту. Крім того, інвестиції підприємств у цьому році були обмежені доступністю графічних процесорів, яка покращиться у 2025 році.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора