OKI выпустила производительное МФУ формата А3

21 февраля 2020 г., 10:25

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Компания OKI Europe выпустила MC883 цветное многофункциональное устройство формата А3.



Как отмечается, благодаря исключительной производительности цветной печати и копирования, настраиваемому цветному сенсорному экрану и интеллектуальным программным решениям устройство обеспечивает гибкую, эффективную и безопасную работу с документами, их оцифровку и управление.

Благодаря технологии светодиодной печати OKI модель MC883 обеспечивает печать текста и изображений в цвете с разрешением 1200 x 1200 точек на дюйм на носителях от формата A6 до баннеров длиной 1,3 м и плотностью до 256 г/кв.м.



Скорость печати в формате A4 - 35 стр./мин (цвет/моно); A3 - 20 стр./мин (цвет/моно). Время печати первой страницы - 9,5 сек. (цвет/моно), а копирования - 10 сек.

Устройство пополнило линейку универсальных МФУ формата А3 и А4, цветных устройств и интеллектуальных цветных МФУ серии MC800 формата А3 от OKI.

Аппарат оснащен встроенным сшивателем на 20 листов и двумя выходными лотками, обладает максимальной загрузочной емкостью более 2000 листов и позволяет выполнять печать со скоростью 35 страниц в минуту. Кроме того, новое МФУ оснащено разнообразными функциями сканирования и управления документами, включая быструю скорость сканирования до 50 изобр./мин, а также реверсивным автоподатчиком документов (RADF) на 100 листов для копирования, сканирования и отправки двусторонних документов по факсу.



Производитель, особо подчеркивает, что устройство отличается простотой установки, эксплуатации и обслуживания и не требует участия специалиста. MC883 было разработано для удобной и безопасной работы с учетом потребностей пользователя: устройство оснащено функцией комплексной справки, а расходные материалы, включая ремни и фьюзеры, пользователи могут быстро и легко заменять самостоятельно.



Настраиваемый 7-дюймовый цветной сенсорный экран с функцией Job Macro позволяет легко создавать и записывать пользовательские макросы и сохранять их на главном экране для быстрого доступа к часто используемым операциям, что ускоряет рабочий процесс.

Для упрощения процессов документооборота и повышения производительности смарт-платформа OKI (sXP) предлагает полную интеграцию между MC883 и решениями сторонних производителей (включая PaperCut MF и Drivve Image), а также эксклюзивным программным обеспечением OKI — SENDYS Explorer.



Доступ к встроенной в МФУ OKI программе SENDYS Explorer можно получить через веб-браузер, что позволяет пользователям сканировать документы и безопасно управлять ими по всей организации. К дополнительным функциям относятся оптическое распознавание текстов (OCR), отправка сообщений электронной почты по факсу, переадресация, преобразование и загрузка документов. SENDYS Explorer также обеспечивает пользователям конфиденциальный доступ к файлам для поиска текстовых строк в содержании документа и позволяет отслеживать состояние всех отсканированных заданий через хранилище документов.

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