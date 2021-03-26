26 марта 2021 г., 15:30

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Веб-сайт WeLeakInfo открыто продавал украденные данные миллионов людей, пока в начале 2020 г. не был закрыт в результате совместной спецоперации ФБР и правоохранительных органов нескольких европейских стран. На тот момент это был довольно популярный ресурс для продажи чужих регистрационных данных, где по приблизительным оценкам предлагалось свыше 12 млрд. записей.

На протяжении многих лет активной нелегальной деятельности этот сервис открыто продавал такую конфиденциальную информацию, как реальные ФИО людей, адреса их проживания, логины и пароли к различным сервисам и т.д. По иронии судьбы, теперь в Интернет попала информация о более чем 24 тыс. клиентах WeLeakInfo, которые ранее покупали там чужие данные. Охотники становятся добычей, поскольку злоумышленники, которые приобретали незаконные базы данных, теперь сами стали уязвимыми.

Как так вышло? Некий человек сумел первым перерегистрировать на себя доменное имя сайта после истечения срока действия предыдущей регистрации. После этого он сбросил учетную запись WeLeakInfo на сайте электронных платежей stripe.com и получил доступ к истории оплат. Таким образом, он завладел данными о почти 25 тыс. клиентов WeLeakInfo, включая их ФИО, частичную информацию о банковской карте, строковые данные агента пользователя браузера, номера телефонов, адреса электронной почты, оплаченные суммы и IP-адреса. И теперь эта информация выставлена на продажу в даркнете.

Кому это может быть интересно? Правоохранительным органам, хакерам, чьи регистрационные данные могли быть скомпрометированы, или кибер-преступникам, имеющим возможности и инструменты для шантажа клиентов WeLeakInfo.

Эта история наглядно демонстрирует, что в современном мире даже технически подкованные люди не всегда могут соблюсти анонимность. Чем больше цифровых отпечатков оставляет человек, тем больше вероятность, что другие найдут способ заполучить их и монетизировать. Поэтому лучше не надеяться на удачу и предпринимать максимум усилий для защиты собственной конфиденциальности.

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