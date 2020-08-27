Офшоры и лицензирование – тайные тропы Китая в торговой войне

27 августа 2020 г., 20:04

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В конце 2018 и в 2019 году, в то время когда торговые войны между США и Китаем шли полным ходом, лицензия на ключевую процессорную архитектуру MIPS, с помощью серии неочевидных сделок получила распространение на всю территорию континентального Китая.

Возможность увидеть детали комбинации, позволившей иностранным фирмам обойти запреты и получить доступ к стратегически важной американской технологии, предоставило агентство Reuters на основе сведений, всплывших в ходе процедуры банкротства родительской компании MIPS, Wave Computing, и в интервью примерно с двумя десятками человек.

Путь ключевой технологии MIPS в Китай начался с отвлекающего манёвра, призванного усыпить бдительность США. Инвестиционная фирма Canyon Bridge, которая частично финансируется из китайских государственных фондов, в сентябре 2017 г. объявила, что покупает Imagination Technologies, британского разработчика графических чипов, на тот момент являвшегося владельцем MIPS.

Сделка немедленно привлекла внимание Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) – межведомственной группы под контролем Министерства финансов, которая проверяет предлагаемые сделки, чтобы убедиться, что они не вредят национальной безопасности. В итоге продажа Imagination была одобрена, но только после завершения реорганизации, целью которой было «отделить MIPS от остальной части группы», говорится в пресс-релизе Imagination oт 22 сентября 2017 г., анонсировавшем продажу MIPS.

Отпочковавшаяся MIPS несколько раз меняла владельцев пока не оказалась в руках Wave Computing, в виде предприятия MIPS Technologies International, зарегистрированного на Каймановых Островах. А у Wave, среди миноритарных инвесторов оказались (ну так совпало) Canyon Bridge и китайская Alibaba Investments Limited.

Поскольку инвестиции Alibaba и Canyon Bridge были пассивными и по отдельности не превышали порога в 10% стоимости Wave (8,1 и 7,7%), они не вызвали беспокойства у экспертов CFIUS. Даже несмотря на то, что CFIUS к тому времени уже блокировала готовившееся поглощение фирмой Canyon Bridge американского чипмейкера Lattice Semiconductor.

«Если вы закрыли один путь (прямые инвестиции в технологические стартапы), китайцы ищут другой», – заявил Джеймс Льюис (James Lewis), директор программы технологической политики в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Льюис помогал готовить законопроект 2018 года, который ужесточил регулирование прямых иностранных инвестиций в технологическом секторе, но оставил нерешёнными вопросы контроля за лицензионными сделками.

Суть проблемы в том, что лицензионные сделки обычно не подлежат проверке CFIUS и считаются законными, если они не предназначены для обхода нормативных требований и удовлетворяют законам США о контроле за экспортом, регулирующим поставки стратегических товаров.

И вот, в конце 2018 г., когда начал действовать упомянутый закон, офшорная MIPS предоставила лицензию фирме Prestige Century Investments с полинезийского архипелага Самоа. Завершающим звеном в комбинации стало то, что Prestige принадлежит 100 процентов компании CIP United, место приписки которой – Шанхай.

Таким образом (по словам четырех человек, знакомых с ситуацией), сегодня CIP обладает полными правами лицензирования технологий MIPS всем новым и существующим клиентам в Китае, Гонконге и Макао, а также имеет возможность разрабатывать новые производные технологии на основе архитектуры MIPS.

В апреле Wave прибегла к защите согласно разделу 11 закона о банкротствах после того, как была вынуждена вернуть 40 млн долл. инвесторам из-за провала сделки, связанной с приобретением MIPS. Тем не менее, соглашение с CIP осталось в силе и многочисленные китайские компании, включая обложенного санкциями по обвинениям в государственном шпионаже гиганта Huawei Technologies, на полностью законных основаниях лицензируют технологии MIPS для использования где угодно: от IoT-оборудования до смартфонов, суперкомпьютеров и высокотехнологичного оружия.

В прошлогодней презентации для инвесторов CIP напрямую заявила, что лицензия MIPS предоставит «базовую технологию», которая поможет Китаю «реализовать амбициозную цель Made in China 2025» – имея в виду государственную программу по достижению самообеспеченности в стратегических отраслях. США рассматривают Made in China 2025 как угрозу своей национальной безопасности и основание для ограничения Китаю доступа к американским технологиям.

«Китай использует совместные предприятия или лицензионные соглашения не для долгосрочной работы с американским партнёром, а для переноса технологий в Китай, поэтому важно буде впредь более тщательно изучать эти соглашения, чтобы технологии компании не уходили в офшор», – сказал Майкл Браун (Michael Brown), глава инновационного подразделения в Министерстве обороны США.

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