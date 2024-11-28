Офіційно представлений Raspberry Pi Compute Module 5 оснащений 4-ядерною SoC Broadcom BCM2712

28 ноября 2024 г., 16:18

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Фонд Raspberry Pi оголосив про запуск Raspberry Pi Compute Module 5, модульної версії флагманського одноплатного комп'ютера Raspberry Pi 5 за ціною $45.



Зазначено, хоча багато комерційних клієнтів Raspberry Pi продовжують використовувати «класичний» одноплатний формфактор Raspberry Pi, є й ті, чиї потреби не задовольняє ні цей формфактор, ні стандартний набір периферійних пристроїв, що входять до складу SBC-продукту. Тому ще 2014 року було випущено перший Compute Module Raspberry Pi, що забезпечує тільки основну функціональність Raspberry Pi 1 - процесор, пам'ять, незалежну пам'ять і регулювання живлення - у легко інтегрованому модулі SODIMM.



Обчислювальні модулі дають змогу замовникам вбудованих систем створювати індивідуальні продукти, користуючись інвестиціями в апаратну і програмну платформу Raspberry Pi. Кожне наступне покоління Raspberry Pi, за винятком Raspberry Pi 2, породжувало похідні Compute Module. І тепер випущений Compute Module 5, модульна версія флагманського SBC для Raspberry Pi 5.



В оснащення Compute Module 5 входять:

4-ядерний 64-бітний процесор Arm Cortex-A76 з частотою 2,4 ГГц;

Графічний процесор VideoCore VII, що підтримує OpenGL ES 3.1 і Vulkan 1.3;

Подвійний вихід HDMI на дисплей 4Kp60;

Декодер HEVC 4Kp60;

Опціонально дводіапазонний Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.0;

2 × інтерфейси USB 3.0, що підтримують одночасну роботу на швидкості 5 Гбіт/с;

Гігабітний Ethernet із підтримкою IEEE 1588;

2 × 4-лінійні приймачі MIPI для камер/дисплеїв;

Інтерфейс PCIe 2.0 x1 для швидких периферійних пристроїв;

30 GPIO, що підтримують роботу з напругою 1,8 В або 3,3 В;

Багатий вибір периферійних пристроїв (UART, SPI, I2C, I2S, SDIO і PWM).



Плата доступна з 2, 4 або 8 ГБ пам'яті LPDDR4X-4267 SDRAM, а також з 16, 32 або 64 ГБ енергонезалежної пам'яті MLC eMMC. Варіанти з 16 ГБ SDRAM очікуються у 2025 році.



Compute Module 5 механічно сумісний зі своїм попередником, Compute Module 4, і виводить усі сигнали через пару перпендикулярних роз'ємів високої щільності, які кріпляться до відповідних частин на опорній платі замовника. Додаткову стійкість забезпечують чотири монтажні отвори M2.5, розташовані по кутах плати.



У розпіновку та електричну схему модуля внесено невелику кількість змін, в основному пов'язаних із видаленням двох двосмугових інтерфейсів MIPI та додаванням двох інтерфейсів USB 3.0.



Разом із Compute Module 5 пропонується ціла низка нових аксесуарів, які допоможуть отримати максимальну віддачу від нової модульної платформи.



Кожне покоління Compute Module супроводжувалося платою введення-виведення, і Compute Module 5 - не виняток.



Плата введення-виведення для Raspberry Pi Compute Module 5 відкриває всі інтерфейси Compute Module 5. Вона слугує як платформою для розроблення, так і еталонною базовою платою (з файлами проєктування у форматі KiCad), скорочуючи час виведення на ринок проєктів на базі Compute Module 5.



Плата IO має:

Стандартний 40-контактний роз'єм GPIO;

2 × повнорозмірних роз'єми HDMI 2.0;

2 × 4-смугові роз'єми MIPI DSI/CSI-2 FPC (22-контактний кабель із кроком 0,5 мм);

2 × роз'єми USB 3.0;

Роз'єм Gigabit Ethernet з підтримкою PoE+ (потрібен окремий пристрій Raspberry Pi PoE+ HAT+);

Роз'єм M.2 M-key PCIe (для модулів 2230, 2242, 2260 і 2280);

Роз'єм для карт пам'яті microSD (для використання з модулями Lite);

Гніздо для батареї RTC;

4-контактний роз'єм для підключення вентилятора.

Живлення здійснюється від блоку живлення USB-C (купується окремо).



Очікується, що, як і в попередніх поколіннях, деякі користувачі використовуватимуть комбінацію плати IO і обчислювального модуля як самостійний готовий продукт: фактично альтернативний формфактор Raspberry Pi з усіма роз'ємами на одній стороні. Для цього пропонується металевий корпус, який перетворює плату IO на повноцінний герметичний комп'ютер промислового класу. Корпус Raspberry Pi IO Case для Raspberry Pi Compute Module 5 містить вбудований вентилятор, який можна під'єднати до 4-контактного роз'єму вентилятора на платі IO для поліпшення теплових характеристик.



Хоча Compute Module 5 - найефективніший модульний продукт у лінійці з погляду споживання енергії на кожну виконану інструкцію, як і всі електронні продукти, він нагрівається під навантаженням. Raspberry Pi Cooler для Raspberry Pi Compute Module 5 - це алюмінієвий радіатор із ребрами, розроблений для встановлення на Compute Module 5, що містить термопрокладки для оптимізації відведення тепла від процесора, пам'яті, бездротового модуля та eMMC.



Варіанти Compute Module 5 з підтримкою бездротового зв'язку оснащені як вбудованою антеною на друкованій платі, так і роз'ємом UFL для підключення зовнішньої антени. Використання комплекту антен для Raspberry Pi (ідентичного тому, що вже пропонується для Compute Module 4) з Compute Module 5 відповідає вимогам FCC.



Комплект розробника для Raspberry Pi Compute Module 5 містить у собі сам Compute Module 5, плату вводу-виводу та всі інші аксесуари, необхідні для початку створення власної конструкції:

CM5104032 (Compute Module 5, з бездротовим зв'язком, 4 ГБ ОЗП, 32 ГБ eMMC);

Корпус IO для Compute Module 5;

Плата вводу-виводу для Compute Module 5

Кулер для Compute Module 5

Блок живлення Raspberry Pi 27 Вт USB-C PD



Комплект антен включає:

2 × Кабель HDMI для Raspberry Pi стандартний;

Кабель Raspberry Pi USB-A - USB-C.

Комплект розробника являє собою середовище для створення прототипів вбудованих застосунків; він має виявитися корисним для інженерів-розробників, які бажають використовувати Compute Module 5.

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